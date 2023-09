V živo: senzacija v Celju: zadnji premagal prvega, Mura v Domžalah

Prvoligaška karavana se je v 10. krogu najprej ustavila v Rogaški Slatini, kjer bi se lahko Bravo z morebitno zmago povzpel na drugo mesto, a so zmagali domači z 2:0, Bravo tako ostaja četrti na lestvici. V Celju je nato vodilni klub 1. SNL poskušal upravičiti vlogo velikega favorita proti zadnjeuvrščenemu Aluminiju, pa se mu je povsem zalomilo. Aluminij je zmagal s 3:1 in pripravil prvovrstno senzacijo. Za konec sredinega dogajanja se Domžale merijo z Muro. V četrtek si bosta poskušala celiti rane slovenska velikana. Nov neuspeh Maribora, ki bo gostil Radomlje, bi sprožil še glasnejši alarm, prvak Olimpija pa bo na večernem derbiju v Ljubljani pričakal ambiciozni Koper, ki želi po Ljudskem vrtu osvojiti še Stožice.

Celjani favoriti, do prve zmage v sezoni pa Aluminij

V knežjem mestu se je danes z vlogo absolutnega favorita spopadlo Celje. Vodilni klub je namreč gostil najslabšega, pri katerem bi se je stolček Roberta Pevnika po petih porazih že zamajal, a Kidričani so danes pripravili prvovrstno senzacijo in zmagali s 3:1.

Grofje so že v prejšnjem krogu do treh točk prišli stežka, Radomljani so jih na stadionu Z'dežele kar namučili (1:0), a so z zmago le ohranili "šampionski" ritem. Španski trener Albert Riera je v Celju motiviran, da Sloveniji dokaže, da zmore po Olimpiji osvojiti naslov prvaka še s Celjani, kar bi njegovemu trenerskemu življenjepisu dodalo zelo vredno referenco, a tokrat se mu je zalomilo. Proti Aluminiju je z varovanci doživel sploh prvi poraz v sezoni.

V prvem polčasu je šlo sicer dokaj po pričakovanjih domačih navijačev, Celje je v 27. minuti v vodstvo popeljal Mario Kvesić z enajstih metrov. 1:0 je bil izid prvega polčasa. Domači navijači so pričakovali, da bo v drugem Celje še potrdilo domačo zmago, zato so bili bržčas presenečeni, ko je v 67. minuti Tomislav Jagić poskrbel za izenačenje, šokirani pa, ko sta Žan Baskera in Sandro Jovanović poskrbela za popoln preobrat in drugo zmago Kidričanov v sezoni.

Nov nogometni praznik v Rogaški Slatini

Danes se je začelo zares ob 15. uri v Rogaški Slatini. V prenovljenem Športnem centru Rogaška Slatina je Rogaška danes premagala Bravo z 2:0. Nejc Gradišar je že v 12. minuti zatresel mrežo gostujočega vratarja Matije Orbanića in Rogaška je prednost gola obdržala do konca prvega polčasa. Tudi v drugem se do 73. minute ni spremenilo nič, takrat pa je Toni Vidogradac po podaji Alena Korošca prednost domačih povišal na 2:0.

Rogaška je z drugo zmago v sezoni skočila na osmo mesto, Bravo, ki bi se z morebitno zmago prebil celo na drugo mesto, pa ostaja četrti.

Spopad edinih klubov, ki sta že menjala trenerja

V sredo zvečer se bodo udarile Domžale in Mura. Spomin na uvodni krog, v katerem je rumena družina v Fazaneriji zaostajala že z 0:2, nato pa pod vodstvom Simona Rožmana pripravila popoln preobrat in na koncu zmagala s 3:2, je še kako živ. V tem tako kratkem obdobju pa se je marsikaj spremenilo. Oba kluba sta zamenjala trenerja.

Mura je v zadnjem nastopu osvojila tri točke v Rogaški Slatini. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Domžalčane je po nepričakovano hitrem evropskem izpadu in Rožmanovem odhodu v Sarajevo prevzel Dušan Kosić, ki je nato potreboval kar šest tekem, da se je razveselil prve zmage, Mura pa se je po neposrečenem vstopu v sezono poslovila od Dejana Grabića, ki ga je začasno nasledil Darjan Slavic, pred kratkim pa je trenersko paličico prevzel Srb Vladimir Vermezović.

Prekmurci se bodo hoteli maščevati dvakratnim slovenskim prvakom za boleč poraz v Fazaneriji, Domžalčani pa so prepričani, da jim je zmaga nad Aluminijem okrepila samozavest. A to velja tudi za Muro, ki je v Rogaški Slatini pokvarila praznik gostiteljem in dobila slovenski derbi črno-belih. Zmagovalec dvoboja v Domžalah se bo spogledoval s prebojem v zgornjo polovico razpredelnice, se pa poraja resno vprašanje, ali bo sploh kdo osvojil tri točke, saj se je kar osem od zadnjih desetih gostovanj Mure pri Domžalah končalo z remijem.

Lahko Bogatinov poglobi krizo Mariborčanov?

V Ljudskem vrtu se je po novem neuspehu, domačem porazu proti Kopru (0:1), po katerem se je zaostanek Maribora za vodilnimi Celjani povečal na že devet točk, oglasil alarm. Navijači so nezadovoljni, trenerja, igralce in še koga drugega so večkrat pričakali žvižgi, nogometaši v vijoličastih dresih pa kljub prepričevanju javnosti, da dajejo vse od sebe, na zelenici ne prikazujejo predstav, kakršne bi navijači pričakovali od 16-kratnih slovenskih prvakov, državnih rekorderjev.

Marko Šuler in Oliver Bogatinov sta bila v preteklosti sodelavca. Foto: Vid Ponikvar

Športni direktor Marko Šuler sporoča, da med kriznim obdobjem ne bodo posegali po radikalnih ukrepih. Stolček Damirja Krznarja, ki je bil na srečanju s Koprom zadovoljen le s pristopom, kolektivnim duhom in borbenostjo v zadnjih 20 minutah, tako še ni ogrožen.

Prihaja pa dvoboj, na katerem navijači Maribora pričakujejo, da bi lahko vijolice prekinile neslaven niz. Na zadnjih petih tekmah so osvojile zgolj dve točki, osmouvrščeni Radomljani pa ponavadi na gostovanjih v mestu ob Dravi ne osvajajo veliko točk. V Ljudskem vrtu so se mudili osemkrat in osvojili le štiri točke. Tokrat prihajajo z jasnim ciljem, da se vrnejo domov neporaženi. Bi lahko Oliver Bogatinov, ki dobro pozna delovanje mariborskega kluba, od katerega se je leta 2021 poslovil v manj prijetnih okoliščinah, dodatno poglobil krizo Maribora? Na položaju športnega direktorja ga je takrat nasledil ravno "pomočnik" Šuler. To bo še ena tekma, za katero ne bo kandidiral Josip Iličić.

Derbi v Ljubljani, vrnitev Omladiča v Stožice

Vrhunec 10. kroga je četrtkov derbi v Stožicah. Branilec naslova Olimpija bo pričakal Koprčane, ki so v izjemni formi. Ne le, da so ostali neporaženi proti Celjanom, kar je v tej sezoni uspelo le dvema kluboma (Kopru in še Aluminiju), ampak so nazadnje osvojili še Ljudski vrt. Trener Zoran Zeljković je nakazal, da bi lahko v tej sezoni mešal štrene favoritom.

Nik Omladič se je izkazal na gostovanju Kopra v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Med njih spada tudi Olimpija, ki igra v zahtevnem ritmu vzporednega dokazovanja v domovini in Evropi, v soboto pa ji je v Spodnji Šiški šlo marsikaj narobe, saj je njena obramba znova večkrat zaplavala v prazno.

Bravo je dosegel kar štiri zadetke (4:2), trener Joao Henriques pa po bolečem porazu ni opozarjal le na nedopustne napake varovancev, ampak tudi (pre)zgodnji termin srečanja, saj je Olimpija zaigrala v Šiški manj kot 72 ur po evropskem gostovanju v Lillu. Zmaji se bodo poskušali maščevati kanarčkom za poraz na Bonifiki, pri gostih pa bo imel mešane občutke zlasti Nik Omladič, nekdanji slovenski reprezentant, ki je že vstopil v četrto desetletje, a po poletnem prihodu na Bonifiko navdušuje v 1. SNL. Derbi kroga, na katerem bi lahko ljubitelji nogometa videli veliko zadetkov, saj jih na tekmah zmajev v tej sezoni v povprečju pada skoraj pet, se bo začel ob 20.15.

