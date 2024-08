Zadnji dan iger rokometaši navsezgodaj po bron

"Špancem hočemo vrniti za prvo tekmo, ki smo jo sami zapravili. Garantiram vam, da tu ni reprezentance, ki bi si medalje želela bolj kot mi," je še takoj po grenkem polfinalnem porazu dejal Aleks Vlah. Vse skupaj bo jasno malo pred enajsto, ko bomo dobili odgovor na to, ali bodo rokometaši kot edina ekipa medaljama z EP in SP dodali še tisto z OI.

Podeljenih bo zadnjih 13 kompletov kolajn

Poleg omenjenega boja za bron v rokometu se bodo za zlato na moškem rokometnem turnirju udarili Nemci in Danci. V finalu ženskega košarkarskega turnirja se bosta pomerili Francija in ZDA, v finalu ženskega odbojkarskega turnirja pa ZDA in Italija.

Za vaterpolsko zlato, ki je bilo že tretjič zapored deloma skovano v Kranju, se bosta udarili Srbija in Hrvaška. Spremljali bomo še ženski maraton in boje v rokoborbi, kolesarstvu na stezi in sodobnem peteroboju.

Dan se bo sklenil z zaključno slovesnostjo, podrobnosti dogodka pa še niso znane.

Slovenski nastopi: Rokomet:

tekma za tretje mesto, moški

09.00 Španija – Slovenija