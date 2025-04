Poseben obisk za Dončića in Lakers pred pomembnim izzivom #video

V košarkarski ligi NBA bo v noči na petek na sporedu šest tekem. Najpozneje, ob 4. uri po slovenskem času, bodo na parket dvorane Crypto.com stopili košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu, ki gostijo Golden State Warriors s strelsko izjemno razpoloženim Stephom Curryjem. Glede na položaj na lestvici – Lakers so v zahodni konferenci tretji, Bojevniki pa peti – bo to zelo pomembna preizkušnja za obe strani, saj je lahko že napovednik serije prvega kroga končnice. Jezernike je včeraj obiskal poseben gost, nekdanji košarkar Pau Gasol, ki je z Los Angeles Lakers osvojil dva naslova lige NBA (leta 2009 in 2010).

Pred pomembnim obračunom se je pri košarkarjih LA Lakers oglasil njihov nekdanji soigralec Pau Gasol:

Always good to be home 💜💛 https://t.co/Sq4D7eKaNy — Pau Gasol (@paugasol) April 3, 2025

Pau Gasol and Luka Doncic chopping it up after Lakers practice. #Lakeshow pic.twitter.com/QhZPejp6wl — LoJo Media (@LoJoMedia) April 2, 2025

3:0 za Jezernike

Če si zasedba Golden State Warriors (44 zmag in 31 porazov) želi maščevanja, potem je nocoj v gosteh pri Los Angeles Lakers (46-29) pravi trenutek. Košarkarji Lakersov so dobili vse tri zadnje medsebojne obračune, a od takrat se je marsikaj spremenilo.

Jezernike z legendarnim LeBronom Jamesom, ki se ubada z manjšo poškodbo leve dimeljske mišice, je nepričakovano okrepil Luka Dončić, ki na tekmo v povprečju dosega 27 točk, k Bojevnikom in Stephu Curryju pa se je preselil Jimmy Butler, ki je prav tako v fantastični formi in trden kot zid v obrambi.

Jimmy Bulter je v izjemni formi. Foto: Reuters

Tekma med LA Lakers in Golden State Warriors se bo začela ob 4. uri po slovenskem času.

Na lestvici zahodne konference je trenutno velika gneča od tretjega do osmega mesta. Za Jezerniki, Denverjem in Golden Statom so z razmerjem 44-32 razvrščeni še Memphis, Minnesota in Los Angeles Clippers.

Liga NBA, 3. april:

Lestvica: