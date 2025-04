Osvojite 1.000 evrov za gorivo Shell V-Power in tedenske nagrade na bencinskih servisih Shell

Shell Adria z veseljem predstavlja nagradno igro Osvoji 1.000 € Shell V-Power, ki voznikom ponuja priložnost za osvojitev bogatih nagrad. Če želite brezskrbno uživati v vožnji in hkrati sodelovati v nagradni igri, obiščite najbližji bencinski servis Shell in izkoristite to posebno priložnost.

Kako lahko sodelujete?

Od 4. 2. 2025 do 27. 4. 2025 na bencinskih servisih Shell natočite vsaj trikrat po najmanj 25 litrov goriva Shell FuelSave ali Shell V-Power. Sodelujte v nagradni igri prek QR-kode, ki je dostopna na bencinskih servisih, in se potegujte za glavno nagrado – tisoč evrov vrhunskega goriva Shell V-Power!

Tedenske nagrade in posebna ponudba! Poleg glavne nagrade bomo vsak teden trajanja promocije izžrebali srečneže, ki bodo prejeli Shell kartice v vrednosti sto evrov za gorivo Shell V-Power.

Zakaj izbrati Shell V-Power?

Shell V-Power v največji meri povečuje zmogljivost motorja1 tako, da do sto odstotkov čisti in preprečuje prihodnje nabiranje usedlin na ključnih delih motorja1, zagotavlja neprekosljivo zaščito pred korozijo2 in izboljšuje varčnost porabe goriva motorja.3 Točenje za točenjem. Vožnjo za vožnjo.4

Ne zamudite! Pridružite se nagradni igri, natočite gorivo Shell in se potegujte za izjemne nagrade. Več informacij je na voljo na naši spletni strani.



S sodelovanjem v promociji, kjer opravite vsaj eno točenje goriva, boste lahko na bencinskih servisih Shell v Sloveniji uživali tudi v maslenem rogljičku, kavi espresso ali hotdogu za samo en evro!

Omejitev odgovornosti:

1. Odstranjuje in ščiti ključne dele sistema za gorivo, kot so sesalni ventili in/ali vbrizgalniki goriva, pred nabiranjem usedlin, ki zmanjšujejo zmogljivost. Čistost in obnovitev zmogljivosti motorja sta dokazana z lastnimi preizkusi družbe Shell in s standardnimi industrijskimi preizkusi. Dejanski učinki in koristi se lahko razlikujejo glede na tip vozila, starost vozila, stanje vozila in slog vožnje. Brez garancije. Za več informacij glejte: https://www.shell.si/.

2. Merjeno z industrijskim standardom ASTM D665. Dejanski učinki in koristi se lahko razlikujejo. Brez garancije. Za več informacij glejte: https://www.shell.si/.

3. Odstranjuje in ščiti ključne dele sistema za gorivo, kot so sesalni ventili in/ali vbrizgalniki goriva, pred nabiranjem usedlin, ki zmanjšujejo zmogljivost. Izboljšana varčnost porabe goriva pri uporabi goriv Shell V-Power je bila dokazana s standardnimi industrijskimi in lastnimi preizkusi družbe Shell. Dejanski učinki in koristi se lahko razlikujejo glede na tip vozila, starost vozila, stanje vozila in slog vožnje. Brez garancije. Za več informacij glejte: https://www.shell.si/.

4. Odstranjuje in ščiti ključne dele sistema za gorivo, kot so sesalni ventili in/ali vbrizgalniki goriva, pred nabiranjem usedlin, ki zmanjšujejo zmogljivost. Čistost in obnovitev zmogljivosti motorja sta dokazana z lastnimi preizkusi družbe Shell in s standardnimi industrijskimi preizkusi. Ob neprekinjeni uporabi goriva Shell V-Power od prvega polnjenja rezervoarja. Dejanski učinki in koristi se lahko razlikujejo glede na tip vozila, starost vozila, stanje vozila in slog vožnje. Brez garancje. Za več informacij glejte: https://www.shell.si/.

Naročnik oglasnega sporočila je SHELL ADRIA D.O.O.