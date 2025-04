Zaslužek s prodajo sončne energije ponovno mogoč

Energetika je vse pomembnejši segment današnje družbe. Na slovenskem energetskem trgu se dogajajo številne spremembe, njihov skupni imenovalec so vse višje cene na položnicah električne energije tako malih gospodinjskih odjemalcev kot tudi gospodarskih subjektov. A na to se že odziva tudi trg, ki ponuja najrazličnejše rešitve za bolj trajnostni način pridobivanja energije ter tudi večje prihranke na račun nižjih položnic za električno energijo. Prav to so razlogi, da na Siol.net v sklopu Energetika 2.0 redno raziskujemo in preverjamo rešitve, ki so na voljo odjemalcem električne energije.

Foto: Shutterstock

V zadnjih objavah v klopu Energetike 2.0 smo na Siol.net izpostavljali pomembnost hranilnikov električne energije za samooskrbne sončne elektrarne gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev. V tokratnem članku se bomo osredotočili na večje elektrarne, katerih glavni namen je prodaja električne energije na trg, ki pa se zaradi vse bolj dinamičnega elektroenergetskega okolja hitro spreminja.