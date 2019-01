Rusija Wadi obljubila zahtevane podatke iz moskovskega laboratorija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskovalci Svetovne protidopinške agencije (Wade) bodo kmalu dobili zahtevane podatke in informacije iz moskovskega protidopinškega laboratorija, je danes sporočil ruski športni minister Pavel Kolobkov. Wadini preiskovalci bodo v Moskvo prišli v sredo, je še dodal.

Rusi si želijo povrniti zaupanje mednarodne športne javnosti po hudih obtožbah o s strani države podprtem dopingu, ki trajajo že nekaj let. Zaradi tega so številni ruski športniki ostali brez medalj, rezultatov in ugleda.

Mnogi športniki so posledično ostali tudi brez možnosti nastopanja za svojo državo, saj so nekatere športne zveze Rusiji prepovedale tekmovati.

Wadini preiskovalci bi morali podatke, s katerimi bi se Rusiji odprla vrata postopne vrnitve ruskim športnikom na vsa tekmovališča, dobiti do 31. decembra, a jih Rusija ni predala. Zato se navkljub obljubi Kolobkova pojavljajo dvomi, ali bodo Rusi to zares storili.

