Wada v ponedeljek odhaja v Moskvo

Vest, ki je prišla s sedeža Wade, je posledica sestankov, ki jih je imela Wada pred nekaj tedni z ruskimi oblastmi. Nakazuje na to, da so ruske oblasti pripravljene na sodelovanje.

"Možnost dostopa do ruskih laboratorijev je korak bližje k odpravi sankcij za ruske športnike. Podatke, ki jih bomo pridobili, so manjkajoč kamenček do mozaika, ki oblikujemo v Wadi," je ob tem dejal glavni direktor Wade Olivier Niggli.