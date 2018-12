Rusi ostajajo pod drobnogledom, Fourcade: Na njihovem mestu bi me bilo sram

Sredin večer na drugi postaji svetovnega pokala v Hochfilznu je bil za rusko biatlonsko reprezentanco precej pester. Obiskala jo je avstrijska policija, ki preiskuje domnevne nečednosti ruskih biatloncev. Pod drobnogledom je lansko februarsko svetovno prvenstvo v Hochfilznu, kjer naj bi si nekateri Rusi pomagali na nedovoljen način.

Avstrijci preiskujejo deset ljudi, ki so bili, nekateri pa so še vedno, del ruske biatlonske zveze, od tega pet biatloncev: olimpijskega prvaka iz Sočija Antona Šipulina, Jevgenija Garaničeva, Aleksandra Loginova, Alekseja Volkova in Irino Starikh. Posredi je krvni doping, pomoč z dodatnim kisikom v krvi.

Informacije naj bi Avstrijcem dostavil Rodčenko

Preiskavo naj bi sprožil ruski žvižgač Grigorij Rodčenko, ki je pred leti razkrival nepravilnosti z olimpijskih iger v Sočiju leta 2014 - sistematični doping ruskih športnikov, menjavanje spornih vzorcev s čistimi ... kar naj bi podpirala država.

Po pisanju Associated Pressa je Rodčenkov odvetnik Jim Walden potrdil, da so osnova zadnje preiskave informacije, ki jih je avstrijski policiji predal letos. Ta je preiskavo začela aprila v prostorih Mednarodne biatlonske zveze (IBU) v Salzburgu, preiskovali pa naj bi tudi na Norveškem. Tik pred začetkom preiskave je namreč Rodčenko za norveško televizijo v intervjuju obtožil IBU in rusko antidopinško agencijo dopinških manipulacij.

Žvižgač Grigorij Rodčenko naj bi Avstrijcem dostavil informacije, ki so sprožile zadnjo preiskavo zoper ruske biatlonce.

Rodčenko, ki je pobegnil v ZDA, je leta 2016 za New York Times spregovoril o dopinških kršitvah Rusov na domačih olimpijskih igrah v Sočiju 2014.



Mednarodni olimpijski komite je 43 ruskih udeležencev OI spoznal za krive kršenja antidopinških pravil in izničil njihove olimpijske rezultate ter jim podal različne prepovedi tekmovanja, tudi dosmrtno prepoved nastopanja na OI. 28 Rusov je bilo nato letos opranih krivde, 11 pa delno, saj Rodčenku ni uspelo potrditi dela svojih obtožb o obstoju sistematičnega dopinga v Rusiji.

Avstrijski organi pregona zaradi poteka preiskave ne dajejo nobenih informacij, so pa avstrijski mediji zapisali, da biatloncev v sredo zvečer kljub številnim drugačnim zapisom niso zasliševali, ampak so jih le obvestili, da zoper njih poteka preiskava.

Rusi so kar sami prek družbenih omrežij razkrili, da jih sumijo zlorabe krvnega dopinga. Glavni trener ruske biatlonske reprezentance Anatolij Kovancev pravi, da bodo nadaljevali tekmovanja, a da obstaja možnost suspenza določenih biatloncev do konca preiskave.

Napad na ruski biatlon

Podpredsednik ruske biatlonske zveze, dvakratni olimpijski prvak Sergej Čepikov, meni, da sta bila kraj in čas dobro načrtovana. V soboto naj bi namreč na skupščini IBU v Hochfilznu odločali o tem, ali bodo Rusi po letu dni spet postali polnopravni člani IBU. "Najverjetneje je 'napad' na predvečer izvršnega odbora IBU usmerjen na ruski biatlon. Naše možnosti, da bi spet postali polnopravni člani biatlonske družine, so se s tem zmanjšale."

Oglasil se je tudi ruski politični vrh, članica ruskega parlamenta Svetlana Žurova meni, da ima zadnja preiskava politično noto. "Treba je vedeti, da je tisti, ki je sproduciral ta škandal, izbral 'pravo državo'. Avstrijska zakonodaja dovoljuje, da športnike pokličejo na zaslišanje ne glede na to, kaj pravi WADA. To je zelo zvit način delovanja. Naši športniki so tako že dobili namige, naj raje ne potujejo v države, kjer je doping lahko ostro kaznovan, "drugače vas bomo sredi noči klicali na zaslišanja in vas pred štarti živcirali".

Martin Fourcade je že večkrat okrcal Ruse. "Na njunem mestu bi me bilo sram," je po četrtem mestu Loginova in Starkihove dejal Francoz. Foto: Sportida

Za zdaj nihče od Rusov ni dobil nobene kazni, so se pa sovražni pogledi v biatlonski karavani še okrepili. Martin Fourcade je po četrtem mestu v mešani štafeti Loginova in Starikhove na Pokljuki dejal: "Večkrat sem že povedal, kaj si mislim o njiju. To dobro vesta. Na njunem mestu bi me bilo sram. Njiju očitno ni."

V Hochfilznu je danes na sporedu moški šprint.



