Vrhunska predstava Faka, do točk in zasledovanja tudi Bauer

Norvežan Johannes Thingnes Boe je dobil šprintersko preizkušnjo na 10 km za svetovni pokal v Hochfilznu in dokazal, da je v tem trenutku najboljši biatlonec na svetu. Jakov Fak je na strelišču zadel vseh deset tarč, tekaško pa nekoliko zaostal za najboljšimi in osvojil deveto mesto. Klemen Bauer, ki mu je po devetih zadetih strelih žal ponagajala zbranost, je za las zgrešil uvrstitev med najboljših 20.

Biatlonska karavana v teh dneh gostuje v Nemčiji, kjer odmeva afera z ruskimi biatlonci. Na moški šprinterski preizkušnji je nastopilo 110 tekmovalcev, med njimi tudi peterica Slovencev.

Prvi se je na progo podal Jakov Fak, v tej sezoni z naskokom najboljši slovenski biatlonec. S številko 24 se je izkazal na obeh strelskih postankih. Zadel je vseh deset tarč in se izognil kazenskim krogom, tekaško pa ni bil na tako visoki ravni kot nekateri vodilni biatlonci v tej sezoni. Fak v tej sezoni ne skriva visokih ciljev. Na Pokljuki se je najvišje zavihtel na četrto mesto (20 km), v Hochfilznu pa je na uvodni preizkušnji zasedel deveto mesto, kar je lepa spodbuda za nadaljevanje nastopov v nemškem središču, kjer ga že v soboto čaka zasledovalna tekma.

Slovenske barve sta branila tudi Klemen Bauer (številka 52) in Miha Dovžan (71). Bauer je bil hiter na snegu, za še boljši rezultat, s katerim bi lahko potrkal na vrata najboljše deseterice, pa je izostal popoln izkupiček strelov. Kazalo je imenitno, saj je zadel devet zaporednih strelov, nato pa žal zgrešil zadnjega in si v kazenskem krogu nabral dragocene dodatne sekunde, zaradi katerih je tekmo končal izven kroga najboljše dvajsterice. Rok Tršan in Mitja Drinovec, ki kandidirata za nastop na nedeljski štafeti, sta izpustila nastop.

Norvežan Johannes Thingnes Bo je v tej sezoni dobil že tri tekme za svetovni pokal. Foto: Urban Urbanc/Sportida

To je bila druga šprinterska moška tekma v tej sezoni. Prvo je prejšnji teden na Pokljuki dobil Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki vodi v seštevku za svetovni pokal, saj je na slovenskih tleh dobil tudi zasledovalno tekmo. Skandinavec je navdušil s predstavo tudi v Hochfilznu. Kljub enemu zgrešenemu strelu je bil najhitrejši. Za dobrih osem sekund je prehitel francoskega zvezdnika Martina Fourcada, na zmagovalne stopničke pa se je na veliko veselje domače množice v sončnem Hochfilznu povzpel še Nemec Benedikt Doll.

Dekleta so z nastopom v šprintu v Hochfilznu opravila v četrtek, ko si je slovenska predstavnica Urška Poje z 38. mestom zagotovila prve točke za svetovni pokal v tej sezoni.