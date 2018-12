Fak hiter, a ne "tako, kot bi si želel", Dovžan "zanikrn" na strelišču

Jakov Fak je z 22. mestom prišel do novih točk svetovnega pokala. S skokom z 39. položaja, ki ga je imel na štartu, na končno 22. mesto ter ob dejstvu, da je danes na progi za zmagovalcem Boejem zaostal le 15 sekund, je tudi odgovor na vprašanje, kako konkurenčen je. Zelo, a ne dovolj, kot nam je povedal po tekmi.

"Moj tek se mi še ne zdi optimalen"

"Podatek o mojem zaostanku za Boejem je spodbuden, ampak je on zgrešil tri strele (in si s tem podaljšal tek za 450 metrov, Fak z enim zgrešenim le za 150, op. p.), kar je treba vzeti v poštev," se Fak ne prepušča kakšni evforiji in nadaljuje: "Moj tek se mi še ne zdi optimalen, upam, da bom čim prej zmanjšal te zaostanke in bom še bolj konkurenčen."

"Danes sva zadnje streljanje končala skupaj z Windishem, pa je bil v zadnjem krogu hitrejši od mene, njegovemu tempu, vsaj na začetku, nisem mogel slediti. Šele v drugi polovici kroga sem se mu približal. Na začetku sem izgubil, nato sem se približal, ampak nisem bil dovolj hiter. Vsekakor ne tako, da bi bil zadovoljen," še pravi Fak.

"Jakov je oddelal taktično izjemno modro"

Velepec zadovoljen s Fakom in Dovžanom, preostali streljali preslabo. Foto: Simon Kavčič Naš srebrni olimpijec in dvakratni svetovni biatlonski prvak bi se seveda veliko raje bojeval za zmago. "Vedno se je lažje boriti za najvišja mesta, ne glede na pritisk. Lažje je najti pravo motivacijo," priznava. Da je pripravljen za bitke za najvišja mesta, pa je zdaj povsem jasno, meni reprezentančni trener Uroš Velepec.

"Jakov je bil danes strelsko in tekaško tak, kot mora biti. Škoda, da njegovo izhodišče ni bilo boljše, prepričan namreč sem, da bi se, če bi štartal kot dvajseti, boril za najboljšo peterico. S časom, ki ga je postavil danes, je proti Boeju izgubil le 15 sekund," je Velepec na hitro, še brez vseh podatkov in pred pogovorom s tekmovalci analiziral Velepec, ob progi pa opazil, da je "Jakov oddelal taktično izjemno modro, vedno je spustil skupino tam, kjer se klanec začne, in se ji potem zlahka pridružil, ko so se 'nagužvali'. Tako, da ni tratil moči, več kot toliko."

Dovžanu še zmanjka "nekaj odgovornosti"

Miha Dovžan se je potopil na zadnjem strelskem postanku. Foto: Urban Urbanc/Sportida Miha Dovžan je bil dobro na poti, s 45. mesta napredoval do 39. in bil v odličnem položaju, da pridobi še kakšno ter vknjiži nekaj dragocenih točk, preden si je s tremi zgrešenimi streli dirko pokvaril na zadnjem strelskem postanku. Streljal je hitro, a malce premalo natančno. Smola? "To ni smola," je oster Velepec.

"Če 'kiksneš' tri, bi jaz temu rekel površnost, zanikrnost. Če bi se zbral, bi prišel do 37. mesta, to pa so lepe točke. Samo z ničlo, največ enim zgrešenim bi moral iti naprej, namesto tega pa je zbezljal, čeprav se mu ni nikamor mudilo. Potopil se je. To je tisto, kar mu malo manjka. Zna narediti dobro dirko, zmanjka mu nekaj odgovornosti," še ocenjuje Dovžana, ki ga je sicer na Pokljuki pozitivno presenetil.

Pokljuka dala prve odgovore

Na splošno je prva postaja svetovnega pokala slovenskemu taboru dala nekaj odgovorov. Nekaj stvari je pozitivnih, nekaj negativnih, Pokljuške tekme še povzema Velepec: "V tem trenutku malo dominira Boe, nato je konkurenca zgoščena. Tudi Jakov je zraven, na Pokljuki je naredil tri dobre dirke od štirih, eno odlično. Z njim moram biti zadovoljni. Tudi z Miho, preostali pa so preveč nastreljali, tudi dekleta. Urška je sicer včeraj dobro ustrelila, pa potem padla. Ampak imamo ekipo, ki pa bo morala še nekaj let trdo delati, da se bo lahko kosala z najboljšimi. Fantje pa morajo le še malo dozoreti in bomo imeli dobro ekipo."

Boe si je sam prižgal ogenj pod zadnjico

Danes pa je bilo nadvse zanimivo tudi v boju za zmago. Še do zadnjega strelskega postanka je kazalo na sprehod Johannesa Thingnesa Boeja, pa si je s tremi kazenskimi krogi sam prižgal ogenj pod zadnjico. "Bilo je težje, kot sem pričakoval, do zadnjega streljanja sem imel dobro dirko, nato sem s slabim streljanjem v boj za zmago povabil še dva tovariša. Tega nisem načrtoval, nagarati sem se moral za zmago, pa še nekaj sreče sem imel," je priznal mlajši od bratov Boe.

Če bi se Francoz Maillet le malo bolj stegnil ... Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zmago je rešil za desetinko sekunde, za pičlih nekaj centimetrov, a v ciljnem šprintu mu ni zapretil Rus Aleksander Loginov, ki je strelišče zapustil prvi, pač pa Francoz Quentin Fillon Maillet, ki je tekmo začel z 11. mesta ter se z brezhibnim streljanjem počasi prebijal proti vrhu. Mailletu je drugo mesto podaril Loginov, ki je na zadnjem vzponu padel.

Francoz izkoristil rusko darilo

"Moj edini načrt je bilo čisto streljanje, šele v zadnjem krogu sem izvedel, da se lahko bojujem za dobro uvrstitev. V zaključnem šprintu sem poskušal vzeti zmago, res mi je malo zmanjkalo," se je smejalo Francozu, ruski osmoljenec pa tudi ni bil pretirano razočaran: "Preprosto mi je zmanjkalo koncentracije, trenutek nezbranosti in povozil sem palico. Ob tem bi se rad opravičil tudi Johannesu, ker sem tudi njega pičil s palico. Nisem pretirano jezen ali razočaran, za menoj je dober teden na Pokljuki."

Sezona se nadaljuje v Hochfilznu v četrtek, 13. decembra. Predvidoma, bojda imajo Avstrijci težave s pomanjkanjem snega. "Hochfilzen še nikoli ni zatajil, prirediteljem vedno uspe pripraviti dirko," pomirja Fak in v šali dodaja: "Boste videli, v četrtek bo tam snežilo."