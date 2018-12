Slovenci zatajili na strelišču. "Pride tak dan, včeraj smo se smejali, danes jokamo." #video

"Jakov je potegnil zelo pametno potezo, ko se je odločil za četrto skupino. Sonce tukaj na Pokljuki zaide okoli pol tretje ure in proga bo takrat hitrejša, sneg bolj suh in kompakten. To je zanj priložnost, saj so preostali favoriti z izbiro skupine naredili napako," je pred štartom današnje preizkušnje v ciljni areni na Rudnem polju napovedoval slavni norveški biatlonski upokojenec Ole Einar Björndalen in dodal, da je tudi francoski velemojster Martin Foucade še kako ranljiv.

Kralj biatlona je imel le delno prav, za pravilnega se je izkazal drugi del njegove napovedi o Fourcadovi ranljivosti, žal pa ne tudi tisti o Fakovi pravilni odločitvi za visoko štartno številko.

Napoved velikega Oleja Einarja Björndalna se je izkazala za polovično točno. Žal. Foto: Simon Kavčič

Jakov Fak: Polomili smo ga vsi v reprezentanci

Fak je šokiral že na prvem strelskem postanku, ko je zgrešil dvakrat, kar mu ni podobno, na drugem je mimo poslal še en strel. "Polomili smo ga vsi v reprezentanci, tudi jaz, šok je bil že na prvem strelskem postanku, ko se mi je zdelo, da sem vse naredil pravilno, rezultat pa je bil, kakršen je bil," je povedal po tekmi.

"Tudi v teku nisem imel dobrega časa, že po kilometru in pol sem imel zaostanek 15, 16 sekund, kar je veliko. To je bil šok, potem sem poskušal vse, da bi ostal v stiku, a sem v vsakem krogu, še posebej v prvi polovici dirke, izgubljal čas. Težko se je s tem soočati na progi, če imaš ambicije doseči nekaj več," je še potarnal srebrni olimpijec, ki je po včerajšnjem četrtem mestu na posamični tekmi danes meril visoko.

Veliki Fourcade: Z vsakim korakom sem izgubljal čas

Fak ni bil edini izmed prvokategornikov, ki se mu je zalomilo, na vrhu pokljuškega šprinta so se znašli tekmovalci, ki jih tam, z izjemo zmagovitega Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja, ne vidimo pogosto. Pravzaprav do danes še nikoli. Francoz Antonin Guigonnat je namreč z drugim mestom prišel do uspeha kariere in v cilju vzhičeno razlagal, da je zdaj zanj meja le še nebo, tudi Rus Aleksander Loginov je s tretjim mestom izenačil svojo najboljšo uvrstitev in se še drugič v karieri povzpel na stopničke.

Martin Fourcade je bil v cilju zaskrbljen: Ne vem, kaj je šlo narobe. Z vsakim korakom sem izgubljal čas. Foto: Simon Kavčič

Najboljši biatlonec zadnjih let in zmagovalec četrtkove individualne tekme, Francoz Martin Fourcade, pa je podobno kot številni prvokategorniki danes zatajil. "Nisem pretirano razočaran, saj je Francija ekipno danes dosegla lep uspeh, me pa malo skrbi, ker nam ni povsem jasno, od kod tak zaostanek. To moramo na vsak način ugotoviti, razlika je bila ogromna. Z vsakim korakom sem izgubljal čas, to ni bila sistemska napaka, tudi izbira štartne skupine ni bila razlog za slab nastop," je bil zaskrbljen vodilni biatlonec svetovnega pokala.

Vsi se sprašujejo, kaj je šlo narobe

Na strelišču je danes res veliko strelov letelo mimo tarč, v cilju pa je bilo nato mogoče videti pretežno zmedene obraze. Tekmovalci in trenerji so se praskali po glavah in ugibali, kaj je šlo narobe. Tudi Fak: "Tudi jaz nimam odgovora na to, kaj je šlo narobe. Noge sem imel danes boljše, zato je bilo presenečenje še toliko večje. Moji časi so bili glede na počutje naravnost šokantni. V zadnjem krogu sem se gnal do konca, da bi nadoknadil izgubljeno, posledica tega pa je bil tudi zadnji strel mimo, ki je bil povsem neizdelan. Bezljal sem."

"Včasih gre, včasih ne. Danes ni bil naš dan, tudi na smučeh nam ni šlo, razen Mihi (Dovžanu, op. p.), ki bi bil z ničlo med deseterico. Treba se je pogovoriti tudi s serviserji in ugotoviti, ali je to bilo to ali ne, svoje morajo povedati tudi fantje," je bil po tekmi nenavadno miren glavni trener Uroš Velepec, ki zna ob takšnih neuspehih pljuvati žveplo, priznal je tudi, da morda izbira četrte štartne skupine za Faka ni bila optimalna.

Visoka štartna številka ni obrodila sadov

"Res je tudi, da Jakov ni navajen tako visokih štartnih številk (91, op. p.) on je navajen prve skupine in mu je dolgo čakanje na štartu tuje. Danes smo poskušali priti do poceni sekund na hitrejši smučini, pa ni uspelo. So pa vsi delali na strelišču res nepotrebne napake. Pride pač tak dan, včeraj smo se smejali, danes jokamo, jutri se bomo spet smejali."

"Ni najbolj enostavno štartati s tako visoko številko, to pa moram priznati. Pri sebi sem imel nekaj dvomov, ampak včasih moraš malo tvegati, da bi pridobil tistih nekaj dragocenih sekund, včasih ti uspe, včasih pa ne," se je strinjal tudi Fak, a vendarle priznal, da je bila proga v senci hitrejša: "Računali smo, da bo proga na koncu hitrejša in je tudi bila, ampak le zunaj idealne linije, saj je tam, kjer gre več smuči, tudi več vlage, smučina pa je takoj počasnejša. Mislim, da moj material ni bil slab, vseeno me časi presenečajo. Na tako kratki razdalji ne bi smel izgubljati toliko časa."

Miha Dovžan si je s 45. mestom priboril nedeljsko zasledovanje. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dovžan se je gnal do skrajnih meja

Drugi najboljši Slovenec je bil z le dvema zgrešenima streloma na drugem postanku stoje Miha Dovžan, ki si je s 45. mestom priboril pravico do nedeljskega nastopa na zasledovanju. "Streljanje leže mi je res lepo uspelo, ustrelil sem v svojem ritmu, celo malo hitreje, stoje pa se mi je malo zalomilo. Noge so se mi grozno zatresle in boriti sem se moral za vsak strel posebej. Tresel sem se tako, da se mi je v resnici izšlo še kar dobro, lahko bi bilo namreč še huje. Pa tudi veliko boljše, priznam. Na progi grem, dokler me ne zmanjka. Na vsaki tekmi bom zdržal dlje, a tekaški napredek je, v primerjavi z lani, ogromen. Za zdaj sem osredotočen na tek, lažje je namreč naštudirati streljanje kot tek. Na vsaki tekmi grem na polno, streljati pa tudi poskušam hitro. Enkrat se mi bo vse sestavilo. Upam le, da se mi ne bo zgodilo, da bom začel streljati dobro, pa mi bo tek propadel."

Klemen Bauer je bil 62. in ostal brez nedeljskega nastopa: Očitno je tole pokljuško strelišče veliko bolj zafrknjeno, kot izgleda. Res, da nanj prideš s spusta, ampak z nekim takim čudnim pulzom, da je streljanje zelo zahtevno. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Bauer pretekel kar 600 dodatnih metrov

Klemen Bauer je moral štirikrat v kazenski krog, tudi zanj je to nenavadno veliko. "Obljubil sem si, da se ne bom preveč sekiral, ker to ni dobro za moje zdravje, je pa res, da je bil tale moj nastop daleč od tega, kar sem si zadal. Če sem včeraj razloge za napake na strelišču še lahko našel v nervozi, pa danes izgovora nimam. Težko si razlagam vse te napake, kot da bi izgubljal samozavest. Ko se se enkrat takole malo zasanjaš in se oddaljiš od potrebnega sistematičnega pristopa, streljaš naključno, to je najslabše, kar se ti lahko zgodi. Nekaj bo treba narediti, in to zelo hitro. Izpuhtel je dvom o tekaški pripravljenosti, v teku sem dovolj konkurenčen za uvrstitve med 15, 20 najboljših, kar je vzpodbudno, na tem bo treba graditi, v strelskem delu pa me čaka nekaj dela," je le našel razlog za optimizem.

V nedeljo se bo na zasledovalni tekmi na Pokljuki pomerilo najboljših 60 biatloncev, med njimi le dva slovenska predstavnika, Jakov Fak in Miha Dovžan. "Dirka bo zanimiva, ko bo Jakov poskušal kar najbolj izboljšati položaj," pričakuje Velepec, Fak pa dodaja: "Dal bom seveda vse od sebe, a čudežev vendarle nisem sposoben delati."