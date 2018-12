Velepec od Faka pričakuje še več, drugi "delali osnovnošolske napake"

"S četrtim mestom Jakova nisem zadovoljen, tako kot on ne, saj je sam naredil napako. Če bi bilo vse optimalno in bi bil četrti, je to drugače. Žal je zgrešil strel na rob, 'na tri' in to boli. Po drugi strani pa moramo biti zadovoljni, imel je dobro dirko, deseti čas teka. Vemo, da je Jakov na začetku vedno zelo previden," je Fakov nastop pokomentiral Velepec.

O strelskih nastopih Faka, Klemna Bauerja, Roka Tršana, Mitje Drinovca in Mihe Dovžana pa je dejal: "Na strelišču so vsi, razen Jakova, delali osnovnošolske napake. Če ni vetra, moraš enostavno zadeti. Upam, da je bil to le davek prve tekme in bo naprej bolje, lažje."

Fotogalerija dneva (foto: Žiga Zupan/Sportida):

Ušteli so se pri izbiri skupin

Pohvalil je delo servisa, ki je delo začel zgodaj zjutraj in delal ves dan, saj sta bili danes dve tekmi, moška in ženska. Priznal pa je, da se je s sodelavci uštel pri izbiri skupin za moško preizkušnjo.

"Danes je bilo kar nekaj odvisnega od tega, v kateri skupini si štartal. Izplačalo se je biti v prvi skupini, a mi, glede na včerajšnjo napoved, nismo bili tako drzni, da bi tvegali. Izbrali smo varno skupino, na koncu pa se je izkazalo, da nismo bili dovolj drzni. Tu smo morda izgubili nekaj sekund, predvsem, če gledamo Johannesa Kühna. A Martin Fourcade je dokazal, da se da tudi v zadnji skupini narediti rezultat. No, on je enostavno razred zase v zadnjih letih," je dejal.

Dekleta naj se zgledujejo po Juliji Džimi

Lea Einfalt, Urška Poje in Polona Klemenčič so bile daleč od točk svetovnega pokala. "Bilo je preveč zgrešenih strelov, čeprav so dekleta še mlada, neizkušena," je bil kratek in jedrnat Velepec.

Premierne zmage v svetovnem pokalu se je razveselila Ukrajinka Julija Džima, sicer varovanka Velepca in "cimra" Pojetove med tekmami svetovnega pokala. Glavni slovenski trener je poudaril, naj Slovenke sledijo Džimi. "Trenirajo skupaj z Julijo, ki jim kaže, kako in kaj. Če bodo vztrajale, mislim, da tudi same lahko nekoč pridejo tja."