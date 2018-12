Megla in prestavitev tekme glavobol predvsem za serviserje. "Zanje bo pravi pekel."

Danes razmere na strelišču na Rudnem polju res niso bile idealne, pa čeprav je bilo tudi nekaj takšnih, ki so bili prepričani, da bi bilo tekmo mogoče izpeljati. A žirija tekmovanja se je odločila za prestavitev na četrtek, razloge za to odločitev pa nam je pojasnil direktor dirke Borut Nunar.

V takšni megli bi bili spusti na progi smrtno nevarni

Borut Nunar je naštel razloge za prestavitev tekme. Foto: Simon Kavčič "Pogoji so se že v času nastrelitve tako spreminjali, da je tekmovalci niso imeli kakovostnih razmer. Bila je tudi razlika med prvimi in zadnjimi tarčami in ker je za individualno tekmo treba imeti res dobro nastavljene puške, seveda za vse tekmovalce, je bil to tudi glavni razlog za prestavitev tekme. Drugi, prav tako pomemben, razlog je bila megla na progi. Vemo, da gre na spustu iz Mesnovca tudi do 70 kilometrov na uro in verjetno tisti, ki ste vozniki, veste, da je s takšno hitrostjo v takšni megli težko voziti. Tretja razlog pa je, da bi tako pozen štart tekme za tekmovalce v zadnji skupini pomenil domala nočno tekmo," je pojasnil slovenski delegat pri Mednarodni biatlonski zvezi.

"V športu moraš biti vedno pripravljen na presenečenja"

Tekmovalci sami zaradi prestavitve tekme ne bodo imeli težav, odločitev vodstva tekmovanja so sprejeli stoično. "Ko je tako slabo vreme, lahko pričakuješ, da bo štart ali pa ga ne bo," je neprizadeto razlagal prvi mož slovenske reprezentance in tekmovalec, ki si od najdaljše tekme obeta dober rezultat, Jakov Fak. "V športu moraš biti vedno pripravljen na presenečenja. Bo malce drugače, kot smo si predstavljali, taktike pa ne bom spreminjal. Na prvih tekmah je treba iti na polno," je pristavil.

Jakova Faka takšne zadeve ne prizadenejo preveč. Foto: Simon Kavčič

Pokljuka je danes spominjala na Oberhof

"Pa ravno zdajle se je naredilo dobro," nam je na strelišču, v trenutni jasnini, ravno med dvema pasovoma megle, razlagal dobro razpoloženi Klemen Bauer in trenerje spraševal, ali je mogoče opraviti vsaj strelski trening. "V trenutku, ko sem nastreljeval orožje, se je videlo dobro. So pa bile razmere res mejne. Megla prihaja v pasovih, škoda, da je tekma odpadla. Je pa za vse tekmovalce enako," nam je še povedal Ihanec in prikimal oceni, da je Pokljuka danes spominjala na že kar pregovorno megleni Oberhof. "Tam bi najbrž ob tem še deževalo," je pripomnil, mi pa lahko dodamo, da na tem nemškem prizorišču tekem praviloma ne prestavljajo.

Napoved je bila dobra, le oblačnost je bila prenizka

Urošu Velepcu se smilijo predvsem serviserji, ki ne bodo veliko spali. Foto: Simon Kavčič Pretirane nejevolje zaradi odpovedi današnje tekme v karavani ni bilo, zagotovo je je bilo več med sicer maloštevilnimi gledalci, ki so na prizorišče dobrih 1.500 metrov nad morjem danes pripotovali zaman. Vstopnice bodo lahko uporabili jutri ali pa jim bodo prireditelji povrnili denar."Danes smo pričakovali dobre razmere, napoved je bila dobra minus ena in oblačno. In tako je tudi bilo, le da je bila ta oblačnost precej nizko," nam je v smehu razlagal glavni trener slovenske vrste Uroš Velepec

S prestavitvijo bo tudi nekaj stroškov

Pojasnil je še, da takšna prestavitev vendarle ni čisto brez posledic za reprezentance: "Nič, štartali bomo jutri, še enkrat se bomo ogreli, servis bo še enkrat mazal. Za majhne ekipe je to kar velik strošek. Za eno tekmo se porabi kar nekaj maž in jutri gre vse 'jovo na novo'. Naj bi bil sneg čez noč in prav nič ne zavidam serviserjem, ki bodo ponoči bolj malo spali. Tekma je ob 10.15, to pa pomeni, da morajo ob petih začeti delati. Za servis bo pekel."

Za jutri je na Rudnem polju napovedano sneženje, ampak "na Pokljuki je vremenske razmere res zelo težko napovedati. Počakati moramo do jutri", opozarja Velepec in dodaja: "Napovedan je res sneg, a kaj če bo namesto njega dež. To pomeni čisto druge maže in dodatno obremenitev za serviserje. Upam, da zdržijo."