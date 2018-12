"Če opravimo dobro delo na Pokljuki, lahko v sezono zajezdimo na valu pozitivnih občutkov"

"Vesel sem, da sem zdrav in da smo kot ekipa zelo dobro pripravljeni," pred začetkom sezone pravi prvi adut slovenske biatlonske reprezentance, dvakratni svetovni prvak in nosilec srebrne olimpijske kolajne iz Pjongčanga Jakov Fak, ki bo svetovni pokal 2018/19 odprl v nedeljo v mešani štafeti z Urško Poje.

Zadnja leta najboljši slovenski biatlonec je ob koncu lanske sezone spet prišel k sebi, po tem, ko so njegovi zadnji dve sezoni zaznamovale nenehne težave z zdravjem. Teh zdaj ni več in 31-letni Hrvat s slovenskim potnim listom je popolnoma pripravljen na lov za najboljšimi uvrstitvami.

Vesel, da je zdrav

Kam lahko poseže, če se mu posreči popoln nastop, je v preteklosti že pokazal. V svetovnem pokalu ima namreč že osem posamičnih zmag, pa šest drugih mest in 11 tretjih, dva naslova svetovnega prvaka, dve olimpijski kolajni … Kot vselej, če je le zdrav, Faka zanimajo le najvišji cilji. In tokrat je tako.

"Vesel sem, da sem zdrav, da smo kot ekipa zelo dobro pripravljeni in če opravimo dobro delo na Pokljuki, lahko v sezono zajahamo na valu pozitivnih občutkov," pravi šampion, vesel tudi tega, da se letošnja sezona svetovnega pokala začenja na Pokljuki, nedaleč stran od Lesc, kjer si je ustvaril dom.

"Po navadi začenjamo v Skandinaviji, kjer so tekme v tem času praktično nočne. To je ena takšna bolj očitna razlika, drugače pa sem vesel, da sezono začenjam od doma in gremo šele nato v sezono. Še najraje bi se na vsako tekmo pripeljal od doma, ampak tega seveda ne bom počel, izkoristil bom sistem karantene pred tekmami."

Izpolnil obljubo

V prejšnji sezoni je obnovil sodelovanje s trenerjem Urošem Velepcem, krona uspešnega treninga pa je bilo srebrno odličje v Pjongčangu. S tem je končno izpolnil cilj, ki si ga je zadal, ko je leta 2010 prestopil v slovensko reprezentanco. Po tem, ko je v Vancouvru osvojil bron za rodno Hrvaško, je želel z olimpijskim odličjem razveseliti še Slovenijo. Po razočaranju v Sočiju, mu je letos z ramen padlo težko breme, zdaj pa začenja nov olimpijski ciklus, štiriletno pot do Pekinga.

"Veseli me tudi, da so fantje napredovali in bomo tudi v štafeti lahko iz leta v leto bolj konkurenčni. Če bo šlo tako naprej, si skorajda upam predvidevati, da bomo do naslednjih olimpijskih iger s štafeto med kandidati za medalje," nam je razlagal na Pokljuki in s tem namignil, da pred letom 2022 smuči in puške še ne misli postaviti v kot.

Faka bomo na delu videli že v nedeljo, ko se bo skupaj z Urško Poje bojeval v najmlajši biatlonski disciplini, na tekmi mešanih parov. Posamične tekme pridejo na vrsto šele drugi teden, od srede do nedelje.