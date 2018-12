Einfaltova z normo za svetovni pokal, na Pokljuki v nedeljo le Fak in Pojetova

Slovenija je imela celo teoretično priložnost, da sestavi mešano štafeto, potem ko je danes na pokalu IBU v Idreju na Švedskem normo za svetovni pokal dosegla Lea Einfalt, še lani smučarska tekačica. Einfaltova je za zmagovalko Švedinjo Elisabeth Hoegberg zaostala dve minuti in pol in osvojila 34. mesto.

Uvrstitev bi bila lahko še precej višja, če Slovenka na prvem strelskem postanku v ležečem položaju ne bi zgrešila treh tarč. Na isti tekmi je bila Nina Zadravec po štirih kazenskih krogih 45., Tais Vozelj, ki je zgrešila tri tarče, pa 56.

Normo ima, a tudi prehlad, zato je na Pokljuko ne bo

"Čakali smo do zadnjega trenutka in imeli pripravljen rezervni scenarij, da Einfaltova ob izpolnjeni normi pride iz Idreja na Rudno polje. Žal pa se je v zadnjih dneh nekoliko prehladila in nima smisla, da prehlajena tekmovalka potuje s Švedske v Slovenijo in nato nastopi na tekmi," je nenastopanje mešane štafete, za katero so ob Poloni Klemenčič kandidirali Klemen Bauer, Rok Tršan in Miha Dovžan, v pogovoru za STA razložil vodja panoge za biatlon Janez Ožbolt.

Ostali Slovenci, tudi Mitja Drinovec, bodo priložnost dobili prihodnji teden od srede do nedelje, ko bodo na Pokljuki tekme v najdaljši individualni disciplini, sprintu in zasledovanju.