Olimpijska prvakinja bo morala izpustiti Pokljuko

Aktualna 25-letna olimpijska prvakinja iz Pjongčanga je imela oktobra tako močno načet imunski sistem, da so ji zdravniki svetovali počitek. Trening na visoki ravni in z velikim obsegom, pa tudi tekmovalni stres, so zadeve, ki so ji jih odsvetovali.

Težave je imela Nemka že poleti, ko je julija padla s kolesom, rana na stegnu pa se ji je vnela. Glede na vse zaplete pred sezono v nemškem taboru dopuščajo celo možnost, da se bo Dahlmeierjeva tekmovanjem pridružila šele po novem letu.