Pokljuki zelena luč za izvedbo biatlonskega svetovnega pokala

"Najpomembneje je, da je na deponijah dovolj snega in da se vse proge lahko do konca uredijo. Vremenska napoved za vikend sicer ni najboljša, a bo potem prišla ohladitev. S tega zornega kota mora biti vse v najlepšem redu. Mislim, da smo vsi lahko zadovoljni, da nam je narava priskočila na pomoč in da se je ohladilo še ravno ob pravem času," je po ogledu prizorišča za spletno stran tekme na Pokljuki povedal Nunar.

#Pokljuka je po današnji snežni kontroli dobila zeleno luč s strani Mednarodne biatlonske zveze. 😊 @IBU_WC race director Borut Nunar was happy after today's inspection. We have a green light for #Pok18! 😊@biathlonworld @SloskiSZS pic.twitter.com/8sjBpAr0Ad — Biathlon Pokljuka (@BiatlonPokljuka) November 23, 2018

"Vsi organizatorji so sami najbolj zaskrbljeni, ali bo ali ne bo"

Organizatorji so na koncu lanske zimske sezone na dveh večjih deponijah shranili skoraj 20.000 kubičnih metrov snega. Kar se je izkazalo za nujno potrebno. Nunar je z dosedanjim delom pokljuške ekipe zadovoljen: "Mislim, da je v največjem interesu organizatorjev, da zagotovijo svojo tekmo tako, kot se spodobi. Mi in vsi udeleženci pa to s pridom izkoriščamo. Vsi organizatorji so sami najbolj zaskrbljeni, ali bo ali ne bo. Ta želja in motivacija pelje organizatorje naprej in zato smo, kjer smo. Pokljuka tu ni izjema. Praksa je pokazala, da je vsako leto tekmovanje pripravljeno bolje in bolje. Ljudje prihajajo in odhajajo zadovoljni."