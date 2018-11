Povratnik Uroš Velepec se počuti kot "en majhen, bolj marginalen Kek" #video

Reprezentanca je od prejšnje zime doživela nekaj sprememb, pa ne le na vrhu, kjer je češkega strokovnjaka Tomaša Kosa nadomestil povratnik Uroš Velepec, temveč tudi kadrovsko. Po tem, ko je že lani na štartih ni bilo več Andreje Mali, ki se je uspešno preselila v trenerske vode, in je med sezono zaradi dopinških grehov v pokoj odšla tudi zadnja leta najuspešnejša slovenska biatlonka in bronasta olimpijska iz Sočija Teja Geregorin, se sezona 2018/19 začenja še brez Anje Eržen, ki je svojo puško vrgla v pregovorno koruzo.

Članic ni več, v boj le z mladinkami

"Trenutno sploh nimamo članic," težak položaj v ženskem delu reprezentance A priznava Velepec in dodaja: "Imamo Urško in Polono, ki sta še mladinki. Veseli smo lahko, da sploh imata kvalifikacijsko normo za nastop v svetovnem pokalu, ki ni lahka." Za svetovni pokal sta trenutno prijavljeni le Urška Poje, ki na najvišji ravni sodeluje že četrto sezono, in Polona Klemenčič, ki je elito spoznala šele na nekaj tekmah lanske sezone.

"Od Jakova in Klemna pričakujemo rezultate," pravi povratnik na trenersko klop slovenske izbrane vrste Uroš Velepec. Foto: Simon Kavčič

Že v petek se lahko dvojici pridruži še ena tekmovalka, ki bi si na pokalu IBU v Idreju na Švedskem priborila normo za svetovni pokal. Če to uspe še eni Slovenki, bo Velepec lahko sestavil par in ekipo za nedeljski tekmi mešanih štafet, če ne, bo najverjetneje prednost dobila mešana ekipa, ki v pokalu narodov prinaša več točk. V moški konkurenci je bolje.

Jakov in Klemen za rezultate, preostali za napredek

"Imamo Jakova, poleg njega je izkušen le še Klemen Bauer. Po poškodbi se vrača Rok Tršan, Mitja Drinovec in Miha Dovžan sta še zelo mlada. V resnici lahko le od Jakova in Klemna pričakujemo, da se bosta uvrščala malo višje, upamo, da najvišje, od preostalih pričakujemo le napredek. Vemo pa, da v biatlonu skokov ni, delati je treba dolgoročno," pravi Velepec.

Kot povratnik v reprezentanco je Velepec potegnil vzporednico z nogometom in novim selektorjem slovenske članske nogometne reprezentance: "Najprej se moram zahvaliti vodstvu reprezentance za zaupanje, počutim se kot kak majhen, bolj marginalen Kek. Izbrali so me, da zgradimo novo zgodbo." Ta se bo začela ta konec tedna, njen vrhunec pa bodo zimske olimpijske igre leta 2022 v Pekingu.

"Kakšnih rezultatov seveda ni mogoče napovedovati, tudi mene pa zanima, kaj smo naredili. To bodo pokazale prve tekme tu na Pokljuki. Pustimo se presenetiti," pa je o rezultatskih pričakovanjih dejal novi stari glavni trener.

Kakšna je forma? "Top bodo pokazale prve tekme." Foto: Simon Kavčič

Že lani je Velepec treniral prvega zvezdnika slovenske vrste Jakova Faka. Ta se je lani po vseh težavah z zdravjem le vrnil v pravi pogon in februarja letos na olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojil bronasto medaljo. Letos želi celo sezono dirkati na najvišjih obratih.

Fak letos z več tveganja

"Moji cilji so tudi v letošnji sezoni visoki. Lanska sezona je bila, kar zadeva pripravo, malo bolj kompleksna, z Urošem sva naredila načrt, da bi me varno pripeljal do konca sezone, in izkazal se je za pravega. Letos smo uvedli še malo več tveganja. Upam, da bo to prineslo kakšno dodatno iskro pri hitrosti teka, kar mi je lani malo manjkalo. Pa seveda, da bo moje streljanje vsaj na lanski ravni, če ne že boljše. Če bo vse tako, kot si želim, potem ni nobenega strahu, da ne bi redno prihajale tudi solidne uvrstitve," meni 31-letni as iz Mrkopalja.

Bauer: Z novim zagonom se veselim nove sezone

Leto dni starejši Ihanec Klemen Bauer je podaljšal svojo tekmovalno kariero, tudi zanj so posledice zoprne bolezni (ščitnica) zgolj še bled spomin, na svojo 13. sezono med svetovno elito pa se je pripravljal po svojem programu. "Uvodni del priprav, ki sem ga opravil samostojno, je minil brez kakršnih koli težav, sproščeno in obenem zelo kakovostno, ko sem se pridružil ekipi, kar je bilo nujno potrebno za kakovosten trening v tisti fazi priprav, prav tako lahko rečem, da je šlo vse gladko, občutki pa so zelo pozitivni. Z novim zagonom se veselim nove sezone, predvsem pa domačih tekem na Pokljuki," pravi diplomant fakultete za šport.

Po izpuščenem letu tekmovanj zaradi poškodbe se vrača Rok Tršan, ki je po zagotovilih trenerskega štaba na treningih hiter kot blisk, Drinovec in Dovžan pa tako veliko in tako trdo v kratki biatlonski karieri še nista trenirala, sta priznala. Še ena sprememba v moškem delu reprezentance je selitev Lenarta Oblaka med trenerje. Zdaj je Velepčev pomočnik, ki bo nad tekmovalci bedel na strelišču.

Na Pokljuki se rešujejo z lanskim snegom

Na kar devet uradnih dni svetovnega pokala pa je pripravljena tudi Pokljuka. Tekmovalni program bo razvlečen od nedelje, 2. decembra, do nedelje, 9. decembra, prvi uradni trening pa bo na Rudnem polju že v petek, 30 novembra. Slovensko prizorišče gosti uvod v sezono, ki je po navadi na severu Evrope, v Skandinaviji, a letos švedski Östersund marca prihodnje leto gosti svetovno prvenstvo, zato je čast pripadla Pokljuki.

"Gostiti prvo tekmo sezone je vselej težko, razmere ta čas niso še prav nič zimske, zato čestitke prirediteljem, da so pripravili dobro snežno podlago," je pokljuške organizatorje pohvalil podpredsednik Mednarodne biatlonske zveze Klaus Leistner, podpredsednik Organizacijskega odbora Pokljuka Tim Farčnik pa je pojasnil, zakaj so bili na Rudnem polju kos izzivu: "Pripravo na to tekmo smo začeli že lani. Če dela ne bi začeli že lani, nas danes ne bi bilo tukaj. Brez shranjenega snega od lanske sezone letos tekme ne bi bilo. Narava je dala snega le za vzorec, lanske zaloge smo dopolnili z dobrimi tri tisoč kubičnimi metri novega umetnega snega."

Prijavljenih 32 ekip, 149 tekmovalcev in 142 tekmovalk

"Stroji brnijo, dela so v polnem razmahu, še nekaj dni bomo izkoriščali ugodne vremenske razmere za pripravo kompaktnega snega. Lanskega smo shranili približno 25 tisoč kubičnih metrov in ga dopolnili z novim umetnim. November je bil topel, kot ga nismo vajeni, in malo nas je že skrbelo," pa je priznal generalni sekretar OO Pokljuka Tomaž Šušteršič in postregel z nekaj številkami: "Prijavljenih je 32 ekip, 149 tekmovalcev in 142 tekmovalk in 351 spremljevalnih oseb."

Tudi letos iz industrijske cone Lip Bled na Rudno polje vozijo brezplačni avtobusi. Prvi odpeljejo vsak tekmovalni dan, tri ure pred začetkom prve tekme. Prireditelji obiskovalce prosijo, naj izkoristijo to možnost. V tednu dni tekmovanj na Pokljuki pričakujejo kakšnih 30 tisoč obiskovalcev.