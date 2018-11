Na Pokljuki ne bomo videli tretje Slovenke

Na šprinterski tekmi na Švedskem je bila najbližje nastopu na Pokljuki nekdanja smučarska tekačica Lea Einfalt, ki je za zmagovalko Ingelo Andersson iz domače reprezentance zaostala dobre tri minute. V smučini je bila Slovenka primerljiva s konkurenco, pet zgrešenih strelov in posledično kazenskih krogov pa je bilo na šprinterski tekmi preveč, da bi si pridobila pravico nastopa v svetovnem pokalu.

Nina Zadravec je bila s štirimi zgrešenimi streli 50., Tais Vozelj pa je morala v kazenski krog trikrat in osvojila 61. mesto. V soboto tekmovalke čaka na Švedskem nova šprinterska preizkušnja, v nedeljo pa zasledovanje.

V slovenskem taboru so upali, da se Pojetovi in Klemenčičevi za nedeljski uvod v svetovnem pokalu pridruži še katera od tekmovalk, ki nastopajo v pokalu IBU. Na ta način bi Slovenija v nedeljo lahko sestavila mešano štafeto in mešano dvojico ter bila zastopana na obeh tekmah. V petek, najkasneje pa v soboto bo novi stari glavni trener Uroš Velepec sporočil, kdo bo branil slovenske barve v nedeljo in na kateri od obeh preizkušenj bo zastopana slovenska vrsta.