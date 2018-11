Velikana kljub napovedanemu slovesu prihajata na Pokljuko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V biatlonski karavani v sezoni 2018/19 bosta manjkala velikana - Norvežan Ole Einar Bjoerndalen in Belorusinja Darja Domračeva. Oba sta sklenila kariero, bržkone pa se bosta predstavila vsaj še enkrat, saj manjkata poslovilni tekmi. To naj bi se zgodilo 29. decembra na ekshibicijski tekmi na štadionu Schalkeja v Gelsenkirchnu.

"Občutki so se takoj vrnili. Streljanje se ne pozabi kar tako in še vedno mi gre zelo dobro," je o prvem strelu po sedmih mesecih novinarjem povedal rekorder po številu olimpijskih zmag in naslovov svetovnega prvaka Bjoerndalen, ki je nazadnje streljal 24. marca na finalu svetovnega pokala lanske sezone v ruskem Tjumenu, kjer je osvojil 32. mesto. Puške po tem datumu ni več uporabljal, pa čeprav je bil na svoje orožje na vrhuncu kariere tako navezan, da je imelo takrat celo imena.

Želita si slovesa na visoki ravni

Oba, v zasebnem življenju sta par, sta spet začela intenzivno trenirati, saj se želita v Gelsenkirchnu posloviti na visoki ravni. "Te tekme se zelo veselim. To bo tudi lepa priložnost, da se poslovim od številnih navijačev v Nemčiji," je tik pred začetkom nove sezone, ta se bo v nedeljo začela na Pokljuki, za nemško tiskovno agencijo povedal 44-letni Norvežan.

Biatlonski par ima v vitrini kar 12 zlatih olimpijskih medalj

Ta je bil na štartnih seznamih svetovnega pokala v biatlonu vse od leta 1992. Veliko praznino pa bo še povečala njegova soproga Domračeva, najbrž največja športna zvezdnica v Belorusiji, ki so jo v domovini izbrali tudi za najvplivnejšo žensko v državi. Skupaj sta v karieri osvojila 12 zlatih olimpijskih kolajn, Domračeva štiri in Bjoerndalen osem, ter 22 naslovov svetovnega prvaka, med katerimi jih je kar 20 osvojil "kralj Ole".

Bjoerndalen bi vztrajal, a ga je izdalo srce

Načrti so bili drugačni. Bjoerndalen, ki je v karieri zmagal na 95 tekmah biatlonskega svetovnega pokala, enkrat pa tudi med smučarji tekači, je spomladi nameraval nadaljevati vsaj še eno leto, zaradi aritmije srca pa je bil prisiljen končati športno pot. Ta je bila v zadnji sezoni sicer že nekoliko slabša in februarja se mu ni uspelo uvrstiti v močno norveško vrsto za nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Za konec športne poti se je zaradi mlade družine nato odločila tudi 31-letna Domračeva.

Hčerka je na prvem mestu

Belorusinja se je po vseh uspehih odločila, da bo imela prednost v življenju njuna dveletna hčerka Ksenija. "Daje nama veliko veselja in ljubezni. Prav neverjetno, koliko lahko da takšna mala deklica," je nad naraščajem navdušen Norvežan.

Zanjo skrbita oba in že vse od rojstva mala Ksenija odrašča v treh jezikih. Z materjo govori rusko, z očetom norveško, hkrati pa sta se starša takoj odločila tudi za angleščino, v kateri se sporazumevata sama.

In prav mala Ksenija je bila glavni razlog, da slovo od športa ni bilo pretežko. "Dobro nama zapolni ves čas, ki je na voljo. Za naju pa je to priložnost, da odkrijeva novo plat življenja. Pred tem se je vse vrtelo le okrog športa, zdaj pa spoznavava nove zanimive stvari," je Norvežana dopolnila Domračeva.

Prihodnost bo pestra

Po novem letu sledi tudi daljši dopust, saj zanj letos ni bilo časa. Par je poleti dokončal hišo v Minsku in se preselil, obiskal SP v nogometu v Rusiji in za pravi dopust je zmanjkalo časa. Za razvajanje sta si privoščila nov športni avtomobil, sicer pa imata oba še vedno številne obveznosti.

Domračeva je med drugim zašla med oblikovalce oblačil in v Minsku na modni reviji že predstavila svojo kolekcijo, hkrati je tudi ambasadorka evropskih iger, ki jih bo prihodnje leto gostila Belorusija. Za sprostitev trenira karate, občasno pa je dejavna tudi kot trenerka, saj je eno od beloruskih ekip pripravljala za letošnji polmaraton v Minsku. Na vsakem koraku ju spremljajo tudi televizijske kamere.

Prihajata na Pokljuko

Tako bo tudi na Pokljuki, saj sta oba napovedala, da ob uvodu sezone prihajata na Gorenjsko, najbrž pa bosta prevzela vlogi sokomentatorjev na televizijah. Prihodnost ostaja odprta, oba še iščeta, kaj bo tisto, kar ju najbolj zanima, in tudi država bivanja še ni dokončno izbrana. "Veliko smo na poti. Dokončno se bomo ustalili, ko bo morala Ksenija v šolo. Če se bomo odločili za Norveško, se bo morda tudi ona nato preizkusila v biatlonu ali smučarskem teku," še pravi Bjoerndalen.