Mešana štafeta na Pokljuki Francozom

Reprezentanca Francije je zmagovalka tekme mešanih štafet za svetovni pokal na Pokljuki. Francozi so na Rudnem polju za 15 sekund prehiteli Švicarje in za skoraj minuto Italijane.

Slovenija na štafetni tekmi ni imela svoje ekipe. Obstajala sta dva scenarija. Potem, ko je Lea Einfalt v soboto v Idreju na Švedskem na tekmi pokala IBU naredila normo za nastop v svetovnem pokalu, se je pojavila ideja, da pohiti iz Skandinavije in da ekipa nastopi doma. A v slovenskem taboru so se odločili, da tekmovalke, ki ima rahel prehlad, ne pošljejo na nočno vožnjo v Slovenijo.

Druga možnost je bila, da bi imela Urška Poje, ki je dve uri pred tekmo mešanih štafet z Jakovom Fakom osvojila 11. mesto med mešanimi pari, dvojni nastop. A za tega bi se v slovenski vrsti odločili le, če bi nastopila res izjemno dobro. Klemen Bauer, Rok Tršan in Polona Klemenčič so tako ostali brez testa pred sredinim začetkom posamičnih tekem na Pokljuki.

Današnjo tekmo sta najbolje začeli Finki Mari Eder in Kaisa Mäkrainen, ki sta imeli na polovici pol minute prednosti pred Italijankama in 40 sekund pred Francozinjama. O končnem razpletu pa so odločali moški. Francijo je na vrh pripeljal najboljših biatlonec zadnjih let Martin Fourcade, Simon Desthieux pa je prednost le še povečal.

Švico je na drugo mesto v tretji predaji pripeljal Benjamin Weger, Jeremy Finello pa je to mesto obdržal. Bolj zanimivo je bilo v boju za bron, kjer je Lukas Hofer popravljal slab nastop Dominika Windischa, v svoji predaji prehitel Rusa Aleksandra Logvinova in Finca Ollija Hiidensaloja ter Italiji priboril najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

V sredo ob 14.15 bo na Rudnem polju moška 20-kilometrska posamična tekma, dan kasneje se bo prav tako ob 14.15 začela ženska najdaljša 15-kilometrska preizkušnja.