Danes na Pokljuki le Jakov Fak in Urška Poje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Pokljuki se bo danes ob 12. uri s tekmo mešanih parov začel svetovni pokal 2018/19 v biatlonu. Slovenske barve bosta na tekmi zastopala nosilec olimpijskega odličja iz Pyeongchanga 2018 Jakov Fak in mlada Urška Poje. Na tekmi mešanih štafet, ki se bo začela ob 14.30, Slovenija ne bo zastopana.

Na Pokljuki, ki bo prihodnji teden gostila še posamično moško in žensko tekmo, moški in ženski sprint ter v nedeljo še zasledovalni preizkušnji, bo sicer nastopalo 291 tekmovalcev in tekmovalk iz 32 držav.