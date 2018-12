Fak po predstavi na Pokljuki: Prepričan sem, da bi bilo lahko še bolje

Zanimivo je, da si je Fak želel nastop z mešano štafeto, ne v mešanih parih. "Lahko bi dobili še več točk v pokalu narodov, a o tem ne odločam jaz."

Bolj zadovoljen je bil s formatom tekme mešanih parov, kjer se vsak od tekmovalcev na progo poda dvakrat: "To je mlada, nova disciplina. Redko nastopamo v njej, je pa malo podobna tekma kot poleti ali na ekshibiciji v Gelsenkirchhnu. Za tekmovalca je tekma dinamična in zanimiva, ne vem pa, kako je za gledalce."

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Fak je blestel predvsem v smučini, kjer je v zadnjem krogu odvzel dobrih deset sekund Latvijcu Andrejsu Rastorgujevsu, ki spada med deseterico najhitrejših tekačev v biatlonski karavani. "Številke kažejo svoje. Sam sem prepričan, da bi lahko bilo še bolje. Občutki so, da je bilo dobro, ne pa odlično."

Kot še pravi Fak, štafeta zanj tudi ni povsem pravi pokazatelj tekaške forme: "V štafeti sem vedno med boljšimi in posebej veliko mi to ne pomeni, je pa vedno dobra informacija, če dobivaš čas v primerjavi s tekmeci. A to moram zdaj pokazati še na posamični tekmi."

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Majhen madež je pred sredinim nadaljevanjem z moško posamično tekmo pustilo streljanje, saj je bil nosilec olimpijskega srebra iz Pjongčanga 2018 v drugem krogu dvakrat nenatančen.

"Izpolnil sem nalogo glede hitrosti, nisem pa bil 100-odstotno natančen. Lovil sem tekmece in pri takšnem tveganju je to del igre, ki jo je treba sprejeti. Kakšen strel gre potem tudi mimo." Da je to mogoče, je tekmovalec, ki se je poleti preselil v Lesce, dokazal v prvi predaji, ko si je za 10. strel vzel precej časa in zadel.

Za posamično tekmo, kjer zgrešen strel pomeni minuto pribitka, Fak napoveduje drugačno streljanje. "To bo zanesljivo druga zgodba. V sredo bom streljal bolj z glavo in skušal biti 100-odstoten." Priprave na tekmo bodo za 31-letnega reprezentanta potekale po ustaljenem načrtu: "Malo raztegovanja, v torek aktivacija in nato tekma."

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tam Fak pričakuje tudi bistveno več, saj 11. mesto s tekme mešanih parov ni uvrstitev, s katero bi bil zadovoljen, pa čeprav je v nedeljo reševal položaj Slovenije. Urška Poje je svojo prvo predajo namreč končala na 22. mestu. "Dobro se je razpletlo. Urška je še mlada, nabira izkušnje in zelo se je potrudila, sam pa imam višje želje."

Kot še pravi nosilec dveh olimpijskih odličij, mu je za pravi test pred prvimi posamičnimi tekmami manjkal dvoboj z najboljšimi, ki bi dal pravi tekmovalni občutek. "Vedno se najraje borim za prvo mesto, tako pa sem videl, da močno zaostajamo. Treba je bilo nekaj narediti, da bi šli naprej. Moral sem loviti in manjšati zaostanke."