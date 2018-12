Zmagovalec Fourcade Faka izrinil z zmagovalnega odra

Potem ko jo je organizatorjem na Pokljuki v sredo zagodlo vreme in so morali moško preizkušnjo zaradi megle prestaviti, so imeli v četrtek več sreče z vremenom, tako da so 20-kilometrsko moško preizkušnjo le lahko izpeljali.

Nove, že pete zaporedne zmage na Pokljuki se je razveselil Francoz Martin Fourcade, ki je nastopil precej pozno, šele s številko 87. Pokril je vseh 20 tarč in najbližjega zasledovalca, prav tako strelsko brezhibnega Johannesa Kuehna, ugnal za 4,2 sekunde. Za Nemca je to največji uspeh kariere. Na najnižji stopnici zmagovalnega odra je končal Avstrijec Simon Eder (+19,7), tudi on je na strelišču pobelil vseh 20 tarč.

Naredil napako

"Vzelo mi je čas, da sem prvič zmagal. Všeč mi je tukaj. Ponosen sem, da zmagujem iz tekme v tekmo," je dejal uvodoma, nato pa se dotaknil še visoke startne številke, ki je presenetila marsikoga.

"Pričakovali smo sneg, vsaj pet centimetrov. Zato moj pozen start. Ko sem danes videl, da je vse zmrznjeno, sem vedel, da je bila to najslabša odločitev," je Fourcade pojasnil, da je naredil napako pri štartni številki. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"To je bila velika napaka. Pričakovali smo sneg, vsaj pet centimetrov. Zato moj pozen start. Ko sem danes videl, da je vse zmrznjeno, sem vedel, da je bila to najslabša odločitev. Nimaš kaj. Moraš se boriti z rokami, puško. Vesel sem, da sem bil dober na strelišču," je pojasnil 30-letnik.

Fak tik pod stopničkami

Vse do prihoda zmagovalca v cilj je tretje mesto držal Jakov Fak, ki je tako končal na nehvaležnem četrtem mestu. Fak je na strelišču zgrešil en strel, na tretjem streljanju je zgrešil četrti strel leže in si prislužil minuto pribitka. Na koncu je za zmagovalcem Fourcadom zaostal 34,4 sekunde, kar nakazuje na hiter tek Faka, čeprav je v cilju povedal, da je imel precej težke noge.

Jakov Fak je 20-kilometrsko preizkušnjo končal na četrtem mestu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ob Faku so nastopili še štirje Slovenci. Rok Tršan je z dvema zgrešenima streloma (+4:02.6) končal kot 56., preostala trojica je zgrešila po petkrat. Klemen Bauer je zasedel 71. mesto (+5:14.0), Miha Dovžan (+5:43.3) 75., Mitja Drinovec (+7:32.9) pa 92.

Naslednja moška preizkušnja na Pokljuki bo na sporedu v petek ob 14.15, ko biatlonce čaka šprint. Danes bo na sporedu še ženska tekma na 15 kilometrov (14.15).

Rezultati:

