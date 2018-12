Ukrajinsko veselje na Pokljuki, Slovenke brez točke

Einfaltova je prvič nastopila na tekmi za svetovni pokal. Normo za nastop na Pokljuki je izpolnila šele konec minulega tedna na tekmi pokala IBU na Švedskem, še lani pa je bila smučarska tekačica. Polona Klemenčič (+6:37,9/4) je osvojila 78., Urška Poje (+7:50,0/5) pa 91. mesto.

Velepčeva varovanka do krstne zmage

Džima je sicer varovanka glavnega slovenskega trenerja Uroša Velepca, na tekmah svetovnega pokala pa je zmagala prvič. Do danes je imela na svojem računu eno drugo in tri tretja mesta. "Lani sem upala na kakšno prvo mesto. Letos sem se odločila, da pridem do njega. Vesela sem in upam, da bom tako nadaljevala. To ne bo moja zadnja zmaga," je dejala samozavestna Džima.

Na nek način je bila to njena domača tekma, je priznala. "Hvala predsedniku, da mi je dovolil trenirati s slovensko ekipo, hvala Urošu, da mi je dovolil trenirati z njimi," je pripomnila Džima, sicer sostanovalka Pojetove med tekmami na Pokljuki.

1 / 47 2 / 47 3 / 47 4 / 47 5 / 47 6 / 47 7 / 47 8 / 47 9 / 47 10 / 47 11 / 47 12 / 47 13 / 47 14 / 47 15 / 47 16 / 47 17 / 47 18 / 47 19 / 47 20 / 47 21 / 47 22 / 47 23 / 47 24 / 47 25 / 47 26 / 47 27 / 47 28 / 47 29 / 47 30 / 47 31 / 47 32 / 47 33 / 47 34 / 47 35 / 47 36 / 47 37 / 47 38 / 47 39 / 47 40 / 47 41 / 47 42 / 47 43 / 47 44 / 47 45 / 47 46 / 47 47 / 47

Kaj pa Slovenke?

Od slovenske trojice je šla prva na progo Einfaltova, na prvem strelskem postanku zadela vseh pet tarč, nato pa pustila eno, dve ter spet eno nepokrito tarčo. Štiri strele je zgrešila tudi Klemenčičeva, a bila tekaško počasnejša od reprezentančne kolegice.

"S štirimi zgrešenimi sem lahko kar zadovoljna. Zares pa bom zadovoljna, ko bo strelska ničla in bo tek hiter. Malo treme sem čutila. Komaj čakam soboto. Led je prebit in vem, da bom veliko bolj sproščeno šla na progo," je bil prvi komentar Einfaltove, ki je kot biatlonka nastopila komaj na četrti tekmi.

Kot nekdanja smučarska tekačica ji tek ne dela prevelikih težav, nekaj jih ima še s privajanjem na tek s puško. "Vzdržljiva sem. Rada tečem v drsalnem koraku. Malo se še privajam na puško. V klanec čutim težo puške, ampak vem, da se bom na to navadila," je pojasnila.

Štiriindvajsetletnica je do zdaj trenirala z mladinkami in pod taktirko Andreje Mali, z izpolnjeno normo se bo zdaj priključila treningom A reprezentance. Po krstnem nastopu v svetovnem pokalu je še enkrat pojasnila, zakaj se je odločila za menjavo športa.

"Vse je bilo z namenom. Če ne bi doživela razočaranja, ko nisem šla na olimpijske igre, se verjetno nikoli ne bi odločila za biatlon. Vedno mi je pa bil všeč. Z uspehi v teku nisem razmišljala o tem. OI so me potrle, kar nekaj časa sem rabila, da sem se sestavila. Izgleda, da je bil čas za spremembe, vse je z namenom. Uživam. Streljanje mi je zelo všeč. Vse to bom obrnila v pozitivno smer," je zaključila.

V petek bo na Pokljuki moški sprint.

Izidi: 1. Julija Džima (Ukr) 43:06,6/0 2. Monika Hojnisz (Pol) + 5,9/1 3. Marketa Davidova (Češ) 16,5/1 4. Paulina Fialkova (Svk) 19,5/2 5. Baiba Bendika (Lat) 20,8/0 6. Lisa Vitozzi (Ita) 27,1/1 7. Dorothea Wierer (Ita) 33,4/2 8. Hanna Oeberg (Šve) 49,1/2 9. Lisa Hauser (Avt) 55,3/1 10. Franziska Preuss (Nem) 59,1/1 ... 77. Lea Einfalt (Slo) 6:06,4/4 78. Polona Klemenčič (Slo) 6:37,9/4 91. Urška Poje (Slo) 7:50,0/5

Svetovni pokal, skupno (1): 1. Julija Džima (Ukr) 60 2. Monika Hojnisz (Pol) 54 3. Marketa Davidova (Češ) 48 4. Paulina Fialkova (Svk) 43 5. Baiba Bendika (Lat) 40 6. Lisa Vitozzi (Ita) 38 7. Dorothea Wierer (Ita) 36 8. Hanna Oeberg (Šve) 34 9. Lisa Hauser (Avt) 32 10. Franziska Preuss (Nem) 31 ...

Preberite še: