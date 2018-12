Norvežan v fotofinišu osvojil Pokljuko, Fak napredoval, a ne med najboljše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodna postaja svetovnega pokala sezone 2018/19 na Pokljuki se končuje z zasledovalnima tekmama za biatlonce in biatlonke. Veliki zmagovalec je postal Norvežan Johannes Thinges Boe. Jakov Fak je Slovenske barve pri moških sta zastopata le Jakov Fak in Miha Dovžan.

Moško zasledovalno tekmo je odprl Norvežan Johannes Thinges Boe, ki je vse do zadnjega strela nadiziral potek dogodkov, nato pa zgrešil dve tarči in moral v kazenski krog. V zaključku sta se mu tako približala Rus Aleksander Loginov in Francoz Quentin Fillon Maillet. Rus je bil močan v zadnjem krogu, vendar imel smolo, potem ko je padel.

Na koncu je Maillet v zaključku skušal presenetiti Norvežana, ki je bil že prepričan, da je zmagovalec, na koncu pa je v njegovo korist odločil fotofiniš.

Jakov Fak je štartal kot 39. in napredoval na 22 mesto. Zgrešil je eno tarčo. Miha Dovžan je izgubil štiri mesta in tekmo končal na 49. mestu.

Klemen Bauer, Mitja Drinovec, Rok Tršan, Urška Poje, Lea Einfalt in Polona Klemenčič so nastope na Rudnem polju končali po dveh tekmah, posamični in sprinterski.

Ob 14.45 se bodo v zasledovanju na deset kilometrov merila dekleta, Slovenk ne bo.