Ruski šport sredi novega škandala. Policija na prizorišču, po tekmi na zaslišanje.

Športne strani ruskih medijev so danes polne zapisov o preiskavi ruskih biatloncev, ki jih je avstrijska policija v sredo obiskala na drugem prizorišču svetovnega pokala v Hochfilznu. Po današnjem ženskem šprintu bo moralo na zagovor kar nekaj ruskih biatloncev, ki jih sumijo, da so si na svetovnem prvenstvu februarja 2017 v Hochfilznu pomagali na nedovoljen način. Šlo naj bi za krvni doping.

Ruski šport se je znašel sredi nove domnevne dopinške afere. Tokrat obtožnice letijo na kopico biatloncev, ki naj bi si februarja 2017 na svetovnem prvenstvu pomagali na nedovoljen način. Ruski portal rsport.ru poroča, da naj bi bili njihovi športniki vpleteni v nedovoljeno transfuzijo krvi.

Avstrijska policija naj bi tako že v sredo obiskala ruski biatlonski tabor, ki se mudi na drugi postaji svetovnega pokala v Hochfilznu. Po četrtkovem šprintu žensk sledi zaslišanje okoli desetih biatloncev in članov štaba.

Pod drobnogledom so člani zlate ruske moške štafete Aleksej Volkov, Maksim Cvetkov, Anton Babikov in Anton Šipulin ter bronaste mešane štafete Alexander Loginov, Anton Šipulin, Olga Podčufarova in Tatjana Akimova ter še nekateri trenerji in zdravniki ruske biatlonske reprezentance.

Aleksander Loginov je pred dnevi na Pokljuki dvakrat stal na zmagovalnem odru, obakrat je bil tretji, na zasledovanju je bil v igri za zmago, a mu je padec preprečil veselje. Šestindvajsetletnik trdi, da ni uporabljal nedovoljenih sredstev. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Krvni doping?

Nekateri ruski biatlonci so prek družbenih omrežij sporočili, da nikakor niso vpleteni v nečedne posle. Tako je dvakrat tretji s Pokljuke pretekli teden Loginov na Instagramu zapisal: "V preteklosti sem se že znašel v neugodnem položaju, in to zaradi stvari, ki jih nisem naredil. Včeraj so mene in še nekaj kolegov obtožili krvnega dopinga in še nekaterih stvari". Ob tem se sprašujejo, zakaj so Avstrijci potrebovali tako dolgo, da so začeli preiskavo.

"Neutemeljene neumnosti"

Šipulin se je razpisal še konkretneje in "hajko" za nepravilnostmi v ruskem športu označil z lovom na čarovnice.

Zvezdnik Anton Šipulin je obtožnico označil za neutemeljeno neumnost. Foto: Reuters

"Nikoli v življenju nisem uporabil dopinga, nikoli kršil antidopinških pravil. Vedno sem opravil teste dopinga in jih uspešno prestal. Nimam razlage za to, kar se zdaj dogaja. Jezen sem, da se lov na čarovnice nadaljuje. To spodkopava moje zaupanje v čistost športnikov in našega športa na splošno. Vse špekulacije, usmerjene proti meni, so popolne neumnosti, gre za neutemeljene nesmiselnosti. Vselej sem bil pošten do sebe, biatlonske družine in navijačev. Tako se nimam česa sramovati," je zaključil izkušeni ruski biatlonec.

Na to, kakšne bodo posledice zaslišanj Rusov, bo treba še počakati. Bodo pa tekme v Hochfilznu od četrtka pa do nedelje potekale nemoteno.

