Pričakovali so več ljudi, a v teh temperaturah glave še niso preklopile na zimo

V šestih tekmovalnih dneh, vključno s sredo, ko je moška individualna tekma zaradi megle odpadla, se je na Rudnem polju zbralo kakšnih 18 tisoč gledalcev, kar je veliko manj od 30 tisoč, na kolikor so upali prireditelji.

"Res je, tega cilja nismo izpolnili, razlogov za to pa je več," je priznal generalni sekretar organizacijskega odbora Pokljuka Tomaž Šušteršič. "Več smo si obetali od sobote, pa tudi od prve nedelje, ampak v dolinah je zelena zima, s temperaturami nad deset stopinj Celzija in glave zagotovo še niso obrnjene povsem v zimo. Dejavnik je bila najbrž tudi malo šibkejša slovenska ženska ekipa, ki še ni sposobna posegati po kakšnih odmevnih rezultatih," je razmišljal.

Priprave na svetovno prvenstvo so se že začele

Generalni sekretar OO Pokljuka Tomaž Šušteršič je že osredotočen na februar 2021. Foto: Vid Ponikvar Na Pokljuki so tekme po navadi šele konec decembra, urnik je po navadi bolj zgoščen, drugačen pa je tudi nabor disciplin. Na te stvari OO ni imel bistvenega vpliva. "Program je bil takšen, kot je nekako vsa leta v začetku sezone, z mešanimi štafetami, premorom in pa disciplinami, ki so potrebne za neko točkovno podlago za tekme s skupinskim štartom v nadaljevanju sezone. Štafete pa imajo tako ali tako druga prizorišča," še pojasnjuje Šušteršič in se že ozira proti februarju 2021, ko bo slovensko biatlonsko središče gostilo svetovno prvenstvo.

To je večje, zahtevnejše, daljše, dražje in še kaj, v primerjavi z navadnim svetovnim pokalom. Svetovni pokal na steroidih, bi lahko dejali. Čast in obenem velika odgovornost za prireditelje. Potrebnih bo kar nekaj prilagoditev, dela pa so se praktično že začela. "Za svetovni pokal bo zagotovo potrebna sprememba režima prometa. Cesto bo treba zapreti za ves promet, razen za shuttle prevoze za gledalce in akreditirana vozila. To bo eden nujnih ukrepov, če bomo želeli dnevno na Pokljuko prepeljati teh želenih 12 do 15 tisoč dnevnih gledalcev."

Kaj čaka prireditelje?

Obiskovalcev bo na svetovnem prvenstvu veliko več. "Če je zdaj razmerje gledalcev na pokljuških tekmah na strani domačih, bo na svetovnem prvenstvu to porušeno. Več bo tujcev. Tako je bilo na vseh prvenstvih do zdaj. Tako bo manj vpliva slovenskih gledalcev, s tem pa tudi veliko manjši vpliv rezultatov," pravi Šušteršič. Generalka pred tem velikim tekmovanjem bo za pokljuške delavce še svetovni pokal januarja leta 2021.

Pokljuka se iz leta v leto po malem izboljšuje, za svetovno prvenstvo pa bo potreben večji skok. Zagotovo bo treba posodobiti infrastrukturo. In kakšna dela čakajo upravljavce športnega centra na Rudnem polju? "Posegi bodo usmerjeni v dve smeri. Ena je izboljšava stalne infrastrukture, druga pa začasne rešitve, ki jih bomo reševali z mobilno montažno infrastrukturo," odgovarja Šušteršič.

Za svetovno prvenstvo bo Pokljuka doživela nekaj sprememb. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rekonstrukcija štadiona in delna rekonstrukcija prog

Prireditelje čaka rekonstrukcija štadiona, s katero želijo zmanjšati hitrost tekmovalcev ob prihodu v cilj, pa delna rekonstrukcija proge, "na kateri želimo pridobiti relativno dolg, a ne preveč zahteven vzpon, ki nam trenutno manjka, zato da bi ob njega lahko usmerili gledalce in jih s tem bolj vključili v samo dogajanje. Da tekme ne bi spremljali samo na štadionu."

Z začasno, montažo infrastrukturo bodo reševali potrebe televizijskih hiš in novinarjev, pa večjega števila pomembnih gostov in tako naprej. "Vsi posegi, ki bodo šli v smeri stalnih rešitev, bodo takšni, da bodo kasneje služili tudi svetovnim pokalom, zanesljivo pa ne potrebujemo tribune za 20 ali 30 tisoč gledalcev, to začasno potrebo bomo rešili z montažno tribuno," zagotavlja naš sogovornik, prepričan, da je organizacija svetovnega prvenstva priložnost, ki jo velja izkoristiti za razvoj tega športa.

"Prvenstvo prinaša neki nov val, nov zagon, nov mejnik pri razvoju biatlona. Ne samo v posamezni državi gostiteljici, upal bi si trditi, da tudi širše. Mi bi si zelo želeli, kot slovenski organizatorji, da ima to prvenstvo vpliv tudi na naše balkanske sosede, da bi ga tudi oni prepoznali kot dobro priložnost zase. Da bi se na neki način okrepile tudi njihove reprezentance. Tudi njim želimo nuditi neko podporo, bodisi s pomočjo v opremi bodisi z znanjem. Želimo si, da se ob Sloveniji rezultatsko dvigne celotna regija."