Luitzu grozi odvzem zmage iz Beaver Creeka

Luitzovo vdihovanje kisika so razkrili italijanski in švicarski novinarji, dokaz za to naj bi bila posneta fotografija.

Če je Luitz, ki se je po po enem letu odmora zaradi poškodbe vrnil na smučarske tekme, resnično storil prekršek, mu sledi diskvalifikacija in odvzem zmage. Zmaga bi pripadla Avstrijcu Marcelu Hirscherju, drugo mesto bi zasedel Švicar Thomas Tumler.

