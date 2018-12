Prvi se vrača, drugi oblači rdečo majico, tretji pod nož

Eno leto po poškodbi kolena je nemški specialist za tehnični disciplini Felix Neureuther, ki nazadnje nastopal na slalomu v Leviju leta 2017 in tam slavil svojo trinajsto zmago v karieri, pripravljen za vrnitev. S kolenom sicer že nekaj tednov nima resnejših težav, a je pretekli mesec tik pred tekmo v Leviju staknil poškodbo palca na roki, zaradi česar je odpovedal laponsko preizkušnjo. Izpustil je tudi veleslalomsko gostovanje v Beaver Creeku, v soboto in nedeljo pa bo stal na štartu veleslaloma in slaloma v Val d'Iseru, kjer se je sicer že trikrat zavihtel na stopničke za zmagovalce.

V Franciji slovenski trio V Val d'Iseru, kjer imajo organizatorji nemalo težav s slabim vremenom (poleg trenutnega dežja in snega skrbi povzroča napoved o ohladitvi in obilnih snežnih padavinah ob koncu tedna), bodo slovenske barve branili Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Jakob Špik. Zadnji se v svetovni pokal vrača po dobrih dveh letih in pol, ob koncu novembra pa je nase opozoril s sedmim mestom na slalomu evropskega pokala v Leviju.

Stefan Luitz je pretrgal Hirscherjev veleslalomski niz. Foto: Sportida Luitz v redeči majici

Neureutherja ob vrnitvi v svetovni pokal čakajo številni znani obrazi, a ob tem tudi novinec v vlogi vodilnega veleslalomista svetovnega pokala. Ta prihaja iz njegove reprezentance. Z zmago v Beaver Creeku, sicer svojo prvo v 78 nastopih v svetovnem pokalu, si je namreč rdečo majico priboril Nemec Stefan Luitz, ki je v nedeljo storil tisto, za kar si tako zelo prizadeva Henrik Kristoffersen – premagal Marcela Hirscherja. Zanimivo, Nemcu je to uspelo po skoraj enoletni bolniški odsotnosti, kar je dodaten motiv za njegovega rojaka Felixa.

Dressna operirali

Slabše volje pa je še en nemški reprezentant, in sicer Thomas Dressen. Za 26-letnega Nemca, ki je letos navdušil z zmagama v Kitzbühlu in Kvitfjellu, je namreč sezona 2018/19 že končana. Zanj je bil usoden padec na petkovem smuku v Beaver Creeku, ob katerem si je strgal križne vezi. Po vrnitvi v Nemčijo je že prestal operacijo, ki je bila po zagotovilih iz nemškega tabora uspešna. Vrnitev pa pričakuje šele prihodnje leto v Lake Louisu.

Za Thomasa Dressna se je takole končala sezona 2018/19. Foto: Getty Images