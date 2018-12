Val d'Isere: moški da, ženske ne

Medtem ko moški tehnični program tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Val d'Iseru ni pod vprašajem, pa so Francozi v povezavi s FIS že odpovedali ženski program s smukom, superveleslalomom in kombinacijo.

Nova otoplitev je povzročila nove skrbi za Mednarodno smučarsko zvezo in prireditelje tekem svetovnega pokala. Zaradi pretoplega vremena, pomanjkanja snega in slabe vremenske napovedi so se prireditelji odločili za odpoved ženskih tekmovanj v Val d'Iseru, ki so bile načrtovane od 14. do 16. decembra. Pri FIS naj bi v kratkem sporočili nadomestno lokacijo za kombinacijo, smuk in superveleslalom.

Moška veleslalom in slalom, ki sta v Val d'Iseru predvidena ta teden, 8. in 9. decembra, ostajata na koledarju. Ženska karavana se bo medtem ustavila v St. Moritzu, kjer bosta tekmovanji v superveleslalomu in paralelnem slalomu.