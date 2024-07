V Parizu se danes, dan pred uradno otvoritvijo olimpijskih iger začenja ženski rokometni turnir. Slovenke, ki na tekmovanju pod petimi krogu nastopajo prvič v zgodovini, se bodo v uvodni tekmi pomerile s trikratnimi olimpijskimi prvakinjami Dankami. Tekma v veliki dvorani konferenčnega središča Paris Expo Porte de Versailles se bo začela že ob 9. uri zjutraj.

Zgodovinski dan. "Zavedamo se moči Dank."

Slovenska selekcija Dragana Adžića svoj prvi olimpijski turnir začenja proti prekaljenim tekmicam. Danke so namreč zlate medalje osvojile že v Atlanti 1996, Sydneyju 2000 in Atenah 2004, na zadnjih treh igrah pa niso posegle po odličjih. A so Danke spet v vzponu, na evropskem prvenstvu 2022, ki so ga skupaj gostile Slovenija, Severna Makedonija in Črna Gora, so osvojile srebrno medaljo, šele v velikem finalu so premoč priznale Norvežankam, na lanskem svetovnem prvenstvu v Franciji pa so bile bronaste.

"Zavedamo se moči Dank in upam, da bomo iz tekme v tekmo stopnjevale našo pripravljenost ter izpolnile cilje, ki smo si jih začrtali," je pred zgodovinsko krstno slovensko olimpijsko tekmo dejala izkušena krilna igralka Tamara Mavsar.

Trije pripravljalni porazi

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi Slovenije so v pripravljalnem obdobju odigrale tri tekme. Najprej so se za zaprtimi vrati na Rogli pomerile z Madžarkami in izgubile z 21:31, na drugem sosedskem obračunu v Györu pa tesno klonile s 27:28. V generalki pred odhodom v francosko prestolnico so v Ljubljani izgubile proti Brazilkam s 23:29.

Dragan Adžić je s črnogorsko izbrano vrsto pred 12 leti osvojil olimpijsko srebro. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"V pripravljalnem delu smo bolj ali manj izpolnili vse začrtane naloge. Igralke so dobro opravile že individualni del priprav. V času priprav je bilo nekaj manjših poškodb, a najbolj pomembno je, da v Pariz odhajamo v najmočnejši zasedbi, je tik pred odhodom v francosko prestolnico povedal 54-letni Adžić, ki je pred 12 leti v Londonu črnogorsko izbrano vrsto popeljal do srebrne kolajne.

Slovenske rokometašice so pod vodstvom Adžića, ki je na selektorskem položaju od leta 2021, nanizale nekaj zelo dobrih uvrstitev. Na evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji 2022 so zasedle osmo, na lanskem svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem pa enajsto mesto ter si izborile nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre v Parizu. Na aprilskem turnirju v nemškem Neu-Ulmu so premagale Črnogorke in Paragvajke ter se skupaj z neporaženimi gostiteljicami prebile na olimpijske igre.

Prve štiri reprezentance v četrtfinale

Slovenke v nadaljevanju predtekmovanja v skupini A čakajo še tekme z Južno Korejo (28. julija), Nemčijo (30. julija), Norveško (1. avgusta) in Švedsko (3. avgusta).

V skupini B igrajo reprezentance Francije, Madžarske, Nizozemske, Španije, Brazilije in Angole.

Po štiri najboljše reprezentance iz skupin A in B se uvrstijo v četrtfinale, ki bo na sporedu 6. avgusta. Polfinalni tekmi bosta 8. avgusta, tekmi za odličja pa 10. avgusta.

Pariz 2024, ženski rokometni turnir, 1. krog

Četrtek, 25. julij:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Tamara Mavsar, Alja Varagić, Maja Svetik in Ema Abina, zunanje igralke Ana Gros, Ana Abina, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. Del ekipe so tudi tri rezervne igralke, vratarka Dijana Đajić ter zunanji igralki Ema Hrvatin in Nena Černigoj.

