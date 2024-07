Rokometaši na sosedskem derbiju, Savšek brani zlato

Ob 11. uri se bodo vrnili slovenski rokometaši vrnili na igrišče po porazu proti Španiji v prvem krogu. V drugem krogu se bodo pomerili s Hrvati, ki so na prvi tekmi v razburljivi končnici premagali Japonce. V slovenski skupini bosta še tekmi Japonska - Nemčija in Švedska - Španija.

Benjamin Savšek Foto: Guliverimage Ob 15.30 se bo branilec olimpijskega naslova iz Tokia v slalomu na divjih vodah, kanuist Benjamin Savšek, v polfinalu poskusil spet uvrstiti med najboljše. Finale sledi ob 17.20.

Pod slovensko zastavo bo sicer v ponedeljek kot prva nastopila judoistka v kategoriji do 57 kilogramov Kaja Kajzer. Ob 10.36 se bo pomerila z Izraelko Timno Nelson Levy, evropsko prvakinjo iz leta 2022.

Jadralka na deski v kategoriji IQFoil Lina Eržen bo od 12. ure naprej opravila štiri plove, v drugem krogu namiznoteniškega turnirja pa bo nastopil Deni Kožul, njegov tekmec v večernih urah bo Japonec Shunsuke Togami.

19 končnih odločitev

V ponedeljek bodo podelili 19 kompletov medalj. Finale kanuistov na divjih vodah je na sporedu ob 17.20. Tekmovanje judoistk v kategoriji do 57 kilogramov se bo s finalno borbo zaključilo ob 18.09. V plavalnem bazenu bodo finalne odločitve moških na 200 m prosto in 100 m hrbtno ter žensk na 400 m mešano, 100 m prsno in 200 m prosto, pa tudi v sinhronih skokih v vodo z 10 m stolpa za moške. V programu so končne odločitve v olimpijskem krosu gorskih kolesarjev, v ekipni tekmi moških v športni gimnastiki, v konjeniški tridnevni preizkušnji v vsestranskosti, v ekipnem tekmovanju moških lokostrelcev. Sabljači bodo končali tekmovanje s floretom, ženske pa s sabljo. Tako moški kot ženske bodo dobili medalje v streljanju z zračno puško na 10 m. Izpeljali naj bi tudi tekmo moških v uličnem rolkanju, ki so jo morali zaradi dežja preložiti s sobote.

Veliko pozornosti pa bo deležen tudi dvoboj drugega kroga teniškega turnirja, saj se bosta pomerila Španec Rafael Nadal in Srb Novak Đoković.

Pariz 2024, 29. julij, slovenski nastopi: Jadranje:

12.00: IQFoil, 4 plovi, ženske (Lina Eržen)



Judo:

10.00: do 57 kg, ženske (Kaja Kajzer)



Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30: C-1, finale, moški (Benjamin Savšek)



Namizni tenis:

20.00: posamično, 2. krog, moški in ženske (Deni Kožul)



Rokomet:

Skupina A, 2. krog, moški:

11.00: Slovenija - Hrvaška



Veslanje:

09.30: enojec, polfinale, moški (Isak Žvegelj)

09.54: enojec, polfinale, ženske (Nina Kostanjšek)