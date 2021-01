Mok in Japonci: Vložek je prevelik, da bi odpovedali olimpijske igre

Med tistimi, ki so pretežno proti izvedbi OI, so ta čas prebivalci Japonske, kažejo zadnje javnomnenjske raziskave.

Med tistimi, ki so pretežno proti izvedbi OI, so ta čas prebivalci Japonske, kažejo zadnje javnomnenjske raziskave. Foto: Reuters

Predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) so na video konferenci Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS) znova zatrdili, da za olimpijske igre v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa iz lanskega prestavljene na letošnje poletje, nimajo drugega načrta, kot da jih izvedejo z odprtjem 23. julija.

Tako razmišljajo tudi japonske oblasti na čelu z japonskim premierjem Yoshihido Sugo, saj bi šle doslej vložene milijarde evrov ter človeško delo v primeru odpovedi v nič, s tem pa tudi lep del ugleda te gospodarske velesile.

Tudi športnice in športniki izražajo večinsko pozitivno mnenje izvedbi OI, tudi zaradi groženj predčasnih koncev karier, mednarodne panožne zveze in nacionalni olimpijski komiteji pa zaradi izgube velikega dela denarne pogače in potem ogroženosti obstoja športa, so ugotovili v razpravi na konferenci AIPS.

Med tistimi, ki so pretežno proti izvedbi OI, so ta čas prebivalci Japonske, kažejo zadnje javnomnenjske raziskave. "A pri tem moramo vedeti, da je bilo še pred mesecem dni precej drugače. Tudi zdravstvene razmere so sedaj neprimerno slabše kot tedaj, četudi bistveno boljše od tistih v ZDA ali v Evropi. Zato je majhna podpora OI razumljiva," je navedel novinar japonske tiskovne agencije Kyodo Shinisuke Kobayashi, ki bo med OI vodil olimpijski medijski servis.

Foto: Reuters

V Tokiu in še nekaj provincah ta čas veljajo izredne razmere, te bodo po izteku v začetku februarja po mnenju Kobayashija mogoče podaljšane še za mesec dni. "Manj druženja ter cepljenje bo potem gotovo vplivalo na boljše zdravstveno stanje v marcu, ko so predvidena testne tekme, tudi z olimpijskimi plavalnimi kvalifikacijami. Ob koncu marca pa bo začetek potovanja olimpijskega ognja po Japonski gotovo odprl mnoge oči, sedaj zazrte v lastni obstoj," je še ocenil Kobayashi.

Uradni govorec organizatorjev OI Masa Takaya je povedal, da imajo le načrte, kako bi igre začeli v predvidenem novem terminu. "Delamo na tem, da igre pripravimo, drugega nam pravzaprav ne preostane," je bil jasen Takaya.

Besede predsednika Moka Thomasa Bacha, da nimajo načrta B, je ponovila tudi direktorica Moka za medije Lucia Montanarella. "Od prestavitve 24. marca lani se odločamo le med dvema možnima skrajnostma in vsem vmes. OI izvesti, če bi bila možna potovanja, kot so bila prej, kar je zelo malo verjetno, na drugi strani pa, da bi tekmovanja potekala vsaka v posebnih varnih okolij, v mehurčkih, kar pa je izredno težko pripraviti," je dileme strnila Montanarella.

Foto: Reuters

Da je Kitajska, kjer se je koronakriza začela in najprej umirila, pripravljena pomagati Japonski, če bi bila za to zaprošena, je povedal Zhou Jie, direktor športa kitajske tiskovne agencije Xinhua in član medijske komisije Moka. Kljub uspešno zaključenim mednarodnim inšpekcijam na prizoriščih zimskih OI 2022 pa je tudi Kitajcem, kot je priznal tudi Zhue, ostalo še veliko dela, med drugim še nimajo odobrenih rezervnih testnih tekem, saj te ta čas na mednarodni ravni zaradi potovalnih omejitev ne potekajo.

"Po bojkotu večine zahodnih držav OI leta 1980 v Moskvi in nato 'vzhodnem povračilu' leta 1984 v Los Angelesu so se nad olimpijskim gibanjem zgrnili res črni oblaki. Pa potem ni bilo takega zaključka, nasprotno, in tudi svet kot tak je postal veliko boljši," je menila Američanka Donna de Varona, dvakratna olimpijska zmagovalka in nekdanja svetovna rekorderka v plavanju.

Po karieri je uspešno utirala pot številnim generacijam športnih novinark in bila skupaj na 17 OI. "Sedaj je svet spet zelo razdeljen, tudi znotraj posameznih držav, vse ogroža nevidni virus v največji krizi naših življenj. Ponovno prihajajo OI, znanost je že z izjemni hitrim razvojem cepiva pokazala velik napredek in mislim, da bi bile lahko letošnje OI za celotno človeštvo v resnici luč na koncu tunela, četudi nas na poti čaka še veliko dela," je zaključila olimpijska zmagovalka iz Tokia 1964.