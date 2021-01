Japonska vlada: Cepljenje ni pogoj za olimpijske igre

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Razmišljamo o celovitih ukrepih za varne igre, četudi cepivo ne bo pogoj zanje," je danes dejal vladni tiskovni predstavnik Katsunobu Kato.

Organizatorji sicer pozivajo, naj se cepi čim več športnikov in njihovih spremljevalcev v Tokiu. Na igrah naj bi sodelovalo okoli 11.000 športnikov z vsega sveta. Poleg njih se bo v japonsko prestolnico zgrnilo še veliko število njihovih spremljevalcev, funkcionarjev ter novinarjev. Za zdaj vprašanje, ali bodo na igrah dovoljeni tudi gledalci, ostaja odprto.

Japonska bo prvo cepljenje začela konec februarja. Foto: Reuters

Po besedah premierja Yoshihideja Suge naj bi Japonska prvo cepljenje začela konec februarja, kar je približno dva meseca pozneje kot nekatere zahodne države. Japonska bo najprej cepila zdravstveno osebje. Nato pridejo konec marca na vrsto ljudje, stari 65 let ali več. Potem so na vrsti ljudje s predhodnimi boleznimi in tisti, ki skrbijo za starejše.

Zaradi koronske pandemije so morali igre v Tokiu, ki bi morale biti na sporedu minulo poletje, preložili na letošnje - od 23. julija do 8. avgusta. V vmesnem času pa je vlada ponovno uvedla izredno stanje za območje Tokia in druge prefekture, ker se je število novih okužb povzpelo v višave. Japonska je doslej potrdila več kot 330.000 okužb s koronavirusom ter poročala o približno 4500 smrtnih primerih.