Na olimpijskih slovesnostih močno okleščeno število športnikov

Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Tokiu so danes napovedali, da bodo drastično zmanjšali število športnikov na uvodni in sklepni slovesnosti iger. Igre Tokio 2020 so morali zaradi koronske pandemije preložiti na letošnje poletje, na obeh slovesnostih pa bo sodelovalo vsaj tisoč športnikov manj, kot je bilo predvideno.

V Tokiu poleti pričakujejo več kot 11.000 športnikov, vendar pa jim bodo organizatorji s protivirusnimi ukrepi omejili čas bivanja v olimpijski vasi. To obenem pomeni, da vsi ne bodo smeli sodelovati na slovesnostih ob odprtju in zaprtju iger.

"Če želimo zagotoviti varnost vseh športnikov in poenostaviti ukrepe na igrah Tokio 2020, verjamemo, da bo treba zmanjšati število udeležencev na slovesnem odprtju in zaprtju iger, premisliti pa moramo tudi o tem, kako športnike varno pripeljati na stadion in jih nato odpeljati nazaj v vas," so v izjavi za javnost danes zapisali organizatorji.

Časnik Yomiuri Shimbun v današnji izdaji piše, pri čemer se sklicuje na neimenovane vire, da Mednarodni olimpijski komite (Mok) na uvodni slovesnosti iger, ki bo 23. julija, pričakuje le 6000 športnikov. Medtem pa so prireditelji dejali, da se o vseh podrobnostih še dogovarjajo z Mokom in se za zdaj o specifičnem načrtu za slovesnosti še niso odločili.

Ob tem so vnovič vztrajali, da bodo igre lahko priredili varno, kljub temu, da novi koronavirus (še) ni pod nadzorom. Pri tem so razdelali paleto protivirusnih ukrepov.

V olimpijsko vas ne prej kot pet dni pred tekmo

Med njimi je tudi ta, da športniki v olimpijsko vas - tam je prostora za 18.000 ljudi - ne smejo priti prej kot pet dni pred tekmo, zapustiti pa jo morajo najpozneje dva dni po tekmovanju.

Povečanje koronavirusnih okužb na Japonskem in po svetu je malo več kot pol leta pred uvodno slovesnostjo vnovič vrglo senco dvoma na možnost organizacije OI.

Iz kabineta japonskega premierja so minuli teden priznali, da se v zvezi z igrami "lahko zgodi prav vse", kar nekaj medijev pa je med vikendom poročalo, da je nekdanji podpredsednik Moka predlagal, naj se organizatorji o tem, ali bo igre moč izpeljati ali ne, posvetujejo z Združenimi narodi.

Javna podpora igram je na Japonskem strmoglavila, anketa z začetka meseca je namreč pokazala, da več kot 80 odstotkov vprašanih verjame, da bi bilo treba poletne igre ali odpovedati ali spet preložiti.

Govorec japonske vlade Katsunobu Kato pa je danes dejal, da je Japonska odločena, da bo igre pripravila po zdajšnjem načrtu.

"Nobenih sprememb ni v stališču vlade do olimpijskih in paraolimpijskih iger. Organizatorji iger so enotni in se pripravljajo na njihov uspeh, vlada pa bo sprejela ustrezne ukrepe za njihovo podporo," je za francosko agencijo AFP dejal Kato.