Novico o odpovedi olimpijskih iger v Tokiu označili za lažno

Tokijski organizatorji poletnih olimpijskih iger so danes anketo med domačim prebivalstvom, ki kaže, da je podpora olimpijskim igram drastično padla, označili za nepomembno. Še dlje so šli glede poročila, ki trdi, da bi lahko naslednji mesec razpravljali o odpovedi iger - označili so ga za "lažno novico", poroča francoska tiskovna agencija afp.