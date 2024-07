Jutro po čustvenem vrtiljaku šok za britanskega olimpijca

Britanski superzvezdnik Adam Peaty, trikratni olimpijski prvak v plavanju, je navdušil z vrnitvijo v olimpijski bazen. Po daljšem premoru zaradi težav z alkoholizmom in psihičnimi težavami je v nedeljo osvojil srebrno medaljo na 100 metrov prsno. Do zlata sta ga ločili le dve stotinki, vse pa je doživel izjemno čustveno. Stekel je v objem svojega triletnega sina Georgea, ki ga je močno objel in mu povedal, kako zelo rad ga ima. Ko so ga novinarji vprašali, o čem sta se pogovarjala, je Peaty razkril: "Običajno vpraša: 'Očka, si ti najhitrejši fant?' In jaz bi mu odgovoril: 'Ne danes.' Toda rekel je samo: 'Rad te imam, očka.' In to je vse, kar me zanima. Ko sem ga objel in zagledal njegove kodraste lase, sem planil v jok. Počutim se, kot bi me pičila čebela. Toliko sem prejokal, da imam popolnoma otekel obraz."

Adam Peaty v objemu sina Georgea:

Nekaj ur po veselju padec na realna tla

In kot da čustvenih vrtincev še ne bi bilo dovolj, je Peaty novega doživel že čez nekaj ur, naslednje jutro, ko je zaradi slabega počutja in bolečin v grlu opravil test za covid, ki je bil pozitiven. Pozneje je pojasnil, da se je slabo počutil že pred finalom, simptomi pa so se ponoči samo še poslabšali. Kaj to pomeni za nadaljevanje njegovih nastopov na olimpijskih igrah v Parizu?

Peaty je tretje zaporedno olimpijsko zlato v isti disciplini (100 metrov prsno) zgrešil za le dve stotinki. Naslov olimpijskega prvaka je osvojil Italijan Nicolo Martinenghi. Foto: Guliverimage

Bo konec tedna že pripravljen za nastope?

K sreči nič tako drastičnega, kot bi bile posledice na prejšnjih olimpijskih igrah v Tokiu ali zimskih v Pekingu. Ni mu treba v izolacijo, dovoljenje za tekmovanje pa bo dobil takoj, ko se bo počutil pripravljenega. Naslednji finale ga čaka v soboto, ko bo branil naslov olimpijskega prvaka v mešani štafeti 4 x 100 metrov, z moško štafeto 4 x 100 metrov pa ga finalni nastop čaka dan pozneje.

Peaty se je svojim navijačem oglasil prek Instagrama, kjer se je posebej poklonil svoji dolgoletni trenerki Melanie Marshall in partnerici Holly Ramsay, hčerki znanega televizijskega kuharja Gordona Ramsayja.

Zapisal je: "Noč, polna surovih čustev in športa v njegovi pravi obliki. Zadnjih 14 mesecev je bilo zame neverjetna preizkušnja, ne obžalujem niti enega treninga ali sprejete odločitve. Še naprej sem se boril in našel nove načine, kako uživati ​​v nečem, kar me je zlomilo do temeljev. In to, da sem vse to končal z olimpijskim srebrom, je zame absolutni blagoslov. Bolj sem ponosen na človeka in športnika, kakršen sem zdaj, kot prej v celotni karieri. Hvala moji trenerki, ki je bila luč v temi in vodnica, ko poti, ki bi ji sledil, sploh ni bilo. Tvoj brezkompromisni, odločni in pozitivni odnos je resnično navdihujoč in ne morem si predstavljati boljše osebe, ki bi bila moj trener. Hvala tudi Holly Ramsay, ki je bila najboljša partnerka, ki jo lahko kdorkoli ima v vsem tem. Nikoli ni preprosto sprejeti izzivov življenja s profesionalnim športnikom ob čustvenem in fizičnem bremenu, ki ga to prinaša. Komaj čakam na razburljivo prihodnost, ki je pred nama."

