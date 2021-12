Finančni načrt za naslednje leto predvideva 8,6 milijona evrov prihodkov in odhodkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je ob koncu podal poročilo o opravljenem delu in zavezah, ki jih je dal na lanski decembrski skupščini. Foto: Vid Ponikvar

Na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so potrdili delovni in finančni načrt za naslednje leto, ko je predvideno 8,619 milijona evrov prihodkov in odhodkov. Osrednji dogodek bodo zimske olimpijske igre februarja v Pekingu. Plaketo OKS je dobil Tone Jagodic, častno listino za življenjsko delo pa Janez Matoh.