Prekrasna novica za slovenski šport in Janjo Garnbret

To je pomembna novica tudi za slovenski šport, saj je na olimpijskih igrah v Tokih letos poleti prvo zlato olimpijsko medaljo v zgodovini športnega plezanja osvojila Korošica Janja Garnbret. Ta šport bo tudi na programu OI v Parizu leta 2024.

Predsednik Mok Thomas Bach je dejal, da so omenjeni trije športi pomembno prispevali, da so bile OI v Tokiu tako uspešne, tudi zaradi velikega zanimanja mladih. O dokončnem programu za igre v Los Angelesu bodo odločali pred zimskimi OI v Pekingu, ki bodo med 4. in 20. februarjem prihodnje leto.

Vprašljive usode modernega peteroboja, boksa in dviganja uteži

Boksarska zveza Aiba je bila na skupščini leta 2019 suspendirana. Foto: Reuters Na zadnji seji IO pred OI v kitajski prestolnici pa moderni peteroboj po škandalu na igrah v Tokiu še ni dobil podpore in se mora še naprej bati za svoje mesto na OI v ZDA čez sedem let. Predvsem zaradi nasprotovanja mednarodne zveze in številnih športnikov, ki ne podpirajo zamenjavo konjeništva kot ene od petih disciplin. Bach je izpostavil, da je treba v tem športu tudi povečati varnost, znižati stroške in ga bolj približati javnosti.

Vprašljivi sta še olimpijski usodi dveh športov oziroma mednarodnih zvez boksa in dviganja uteži. Boksarska zveza Aiba je bila na skupščini leta 2019 suspendirana. Po vmesnem poročilu komisije Moka so še vedno odprta tri vprašanja. Financiranje mora biti bolj pregledno in vzdržno. Mok želi doseči tudi spremembo sojenja, pa tudi vodenje zveze mora biti bolj pregledno.

"Če se zgodijo spremembe na teh področjih, potem bi Mok leta 2023 lahko sankcije proti Aibi umaknil," je dejal Bach. Tudi dviganje uteži mora do OI v Parizu leta 2024 pri vodenju zveze upoštevati vsa navodila, ki jih je dala skupina Moka, ter ne sme zavlačevati z volitvami. Predvsem pa je v tem športu sporen doping in dolga zgodovina kršenja pravil na tem področju. Tu je bil po besedah Bacha narejeno najmanj sprememb.

Ruski hokejski zvezdniki bodo v Pekingu nastopili pod imenom ekipa Ruskega olimpijskega komiteja (ROK). Foto: Guliverimage/Getty Images

Mok je tudi potrdil drese ruske hokejske olimpijske reprezentance za Peking, kjer bo branila naslov. Zaradi dopinških pregreh iz preteklosti ruski športniki na OI ne morajo nastopiti po rusko zastavo in z ruskimi obeležji. Nastopili bodo pod imenom ekipa Ruskega olimpijskega komiteja (ROK) v predtekmovalni skupini B, kjer bodo še Danska, Češka in Švica.