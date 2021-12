Strokovni svet ni sprejel predloga sprememb o sofinanciranju LPŠ

Kot je pojasnil predsednik strokovnega sveta Sašo Norčič, so danes na 19. redni seji obravnavali tudi predlog komisije za strategijo in financiranje o pravilniku dodeljevanja javnih sredstev izvajanja letnega programa športa, a so nato pri glasovanju odločili, da naj ta ostane v sedanji obliki.

V predlogu sprememb za današnjo sejo so sicer zapisali, da na podlagi opravljene osnovne analize prejetih sredstev ministrstva za LPŠ v letu 2021 za priprave in nastope državnih članskih reprezentanc ugotavljajo, da je trenutno razmerje med posameznimi razredi športnih panog neustrezno, kar povzroči slabše vrednotenje vrhunskih športnikov v prvem razredu v primerjavi z vrhunskimi športniki v drugem, tretjem in četrtem razredu. Zato so predlagali, da se postavi novo razmerje med posameznimi razredi športnih panog. A ta predlog nato pri glasovanju ni dobil podpore in pravilnik ostaja v dosedanji obliki.

Norčič je za STA po seji dejal, da tako z njihove strani predlogi za sofinanciranje ostajajo nespremenjeni, o delitvi sredstev pa odloča ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Če bi spremembe sprejeli, bi nagradili najbolj uspešne športnike, več bi dobili tudi perspektivni mladi športniki.

Dodal pa je, da je cilj strokovnega sveta, da v prihodnje vendarle poskrbijo za določene spremembe, vendar bodo v ta namen pripravili nov, še bolj dodelan in podroben predlog sprememb pravilnika.