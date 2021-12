Ustavno neskladje glede odreditve šolanja na daljavo popravlja predlog desetega protikoronskega zakona

Danes se izteka rok, ki ga je ustavno sodišče dalo za odpravo neustavne ureditve, po kateri lahko pristojni minister sam odredi izobraževanje na daljavo v osnovnih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami. Na ministrstvu za izobraževanje so za STA pojasnili, da področje urejajo v desetem protikoronskem paketu, ki v DZ čaka na obravnavo.

Ustavni sodniki so namreč presojali ustavnost zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 oz. peti protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel oktobra lani. Sklenili so, da je v neskladju z ustavo 104. člen omenjenega zakona, ki pooblašča ministra za izobraževanje, da lahko odredi izobraževanje na daljavo tudi v osnovnih šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da takšna ureditev, v kolikor se nanaša na osnovne šole ter zavode za otroke s posebnimi potrebami, pomeni preširoko polje proste presoje ministra za izobraževanje. Odločitev o sprejetju takšnega ukrepa namreč zakonodajalec v celoti prepušča ministru, s tem pa mu prepušča normativno odreditev ukrepa, s katerim se izvirno posega v človekovo pravico otrok do izobraževanja.

Ustavno sodišče je DZ naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh mesecih. Ta rok se izteka danes. Na ministrstvu za izobraževanje ob tem pojasnjujejo, da bi neskladje odpravili z desetim protikoronskim zakonom. Predlagana ureditev po navedbah ministrstva sledi napotilom ustavnega sodišča glede okoliščin, zaradi katerih se dopušča izvajanje izobraževanja na daljavo.

V predlogu je določeno, kdo sprejme odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo. V primeru prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in v primeru, ko inšpektorat za šolstvo in šport ugotovi, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, sprejme to odločitev minister, pristojen za izobraževanje.

"Ko pa je potrebno zaradi epidemioloških razlogov izvajati izobraževanje na daljavo samo v določenih oddelkih posamezne šole, je ta odločitev prepuščena predstojniku, to je zakonitemu zastopniku in pedagoškemu vodji," so navedli.

Odločitev predstojnika pa glede na predlog zakona sloni na predhodnem mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje o epidemioloških razmerah na tem zavodu oz. na območju, kjer zavod deluje. Predstojnik mora o začasnem prehodu na izobraževanje na daljavo obvestiti ministrstvo, pristojno za izobraževanje, so zapisali na ministrstvu.