Foto: Reuters Bocvanec Letsile Tebogo je nekoliko presenetljivo osvojil zlato medaljo v teku na 200 metrov. S časom 19,46 je postavil nov afriški rekord in osvojil sploh prvo zlato olimpijsko medaljo za Bocvano. Američana Kenneth Bednarek (19,62) in Noah Lyles (19,70) sta osvojila srebro in bron.

Enaindvajsetletni Tebogo je z zlatom osvojil sploh prvo olimpijsko kolajno. Z drugim velikih tekmovanj pa jih že ima, na lanskem svetovnem prvenstvu je v teku na 100 metrov osvojil srebro, v teku na 200 metrov pa bron. Lyles je takrat dvakrat osvojil zlato. Pred štirimi dnevi je Tebogo v teku na 100 metrov tekel za šesto mesto. Tako kot v Tokiu pred tremi leti sta Bednarek in Lyles osvojila srebro in bron. Olimpijskemu prvaku na 100 m Lylesu tako ni uspel dvojček zlatih medalj na obeh razdaljah.

Lyles pred finalom pozitiven na covid

Noah Lyles si je po finalnem teku nadel masko. Foto: Reuters In zakaj je bil Lyles premagan? Takoj po teku je povsem izmučen obsedel. Marsikdo je pomislil na poškodbo. A so iz ameriške reprezentance kmalu sporočili, da je zbolel, še več: pred finalom je bil pozitiven na covid. Tako je karizmatični Američan ostal brez želenega trojčka zlatih kolajn (na 100, 200 in 4x100), kar je doslej uspelo le štirim. To so bili Jesse Owens (1936), Bobby Morrow (1956), Carl Lewis (1984) in Usain Bolt (2012 in 2016).

McLaughlin-Levrone zlata s svetovnim rekordom

Američanka Sydney McLaughlin-Levrone je v olimpijskem teku na 400 metrov z ovirami postavila nov svetovni rekord in osvojila zlato medaljo. Slavila je s časom 50,37. Druga je bila še ena Američanka Anna Cockrell (51,87), tretja pa Nizozemka Femke Bol (52,15). McLaughlin-Levrone, ki je podrla lasten svetovni rekord (50,65), je postala prva ženska v zgodovini, ki je osvojila dve zaporedni zlati olimpijski kolajni v tej disciplini. Olimpijsko zlato je osvojila tudi v Tokiu pred tremi leti.



Šok za Jamajčane: štafeta 4 x 100 metrov brez finala OI

Jamajčani so ostali brez finala 4 x 100 metrov. Foto: Reuters Svetovni in olimpijski rekorderji Jamajčani so v kvalifikacijah doživeli velik šok, saj se jim ni uspelo prebiti v finale moške štafete 4 x 100 metrov. Prvaki iz Londona 2012 in Ria 2016 so bili četrti v drugi skupini, ki je bila precej počasnejša od prve, tako da se niti po izidu niso uvrstili naprej. Jamajška ekipa, v kateri je tudi olimpijski podprvak iz Pariza Kishane Thompson, se je zapletla med drugo in tretjo predajo štafetne palice ter izgubila ritem.

Medtem je štafeta ZDA gladko napredovala z najhitrejšim časom 37,47 sekunde. Olimpijski prvak na 100 metrov Noah Lyles je počival v kvalifikacijah pred večernim finalom na 200 metrov, a bo skoraj zagotovo nastopil v petkovem finalu štafete.