Na OI več aretacij zaradi načrtovanih sabotaž tekmovanj

V Franciji je bilo aretiranih več deset ljudi, ker so želeli prekiniti olimpijske igre. Kot je na televiziji France 2 povedal vršilec dolžnosti notranjega ministra Gérald Darmanin, so varnostne sile aretirale skoraj 50 ljudi, ki so želeli izvesti "sabotaže ali radikalne proteste" med prvimi tekmovanji. To je bilo preprečeno, je povedal Darmanin.