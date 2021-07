Prvi dopinški primer na OI v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nigerijska atletinja Blessing Okagbare je bila kaznovana zaradi kršenja dopinških pravil in ne bo več nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP. To je prvi dopinški primer na letošnjih OI.

Atletska enota za integriteto (AIU) je v sporočilu za javnost zapisala, da je imela Okagbarejeva previsoko vrednost rastnega hormona.

Dvaintridesetletna Nigerijka je sicer v petek zmagala v svoji kvalifikacijski skupini v teku na 100 m s časom 11,05. Test, ki je dal pozitivno vrednost, je bil sicer opravljen 19. julija, je še sporočila AIU.

Okagbarejevo so o pozitivnem dopinškem testu obvestili v soboto zjutraj po japonskem času.

To je nov udarec za nigerijsko atletiko, potem ko so desetim tekmovalcem in tekmovalkam v četrtek prepovedali nastope v Tokiu, ker se niso držali pravil testiranj zunaj tekmovališč, je še zapisala AFP.