Prevečkrat se je domov vračala razočarana

Zveni preprosto in do sebe najbolj pošteno. "Na olimpijskih igrah želim osebni rekord," pravi skakalka ob palici Tina Šutej. Optimističen in spodbuden pa je dodatek: "Upam, da bi se s tem rezultatom lahko borila za kolajno."

Slovenski atletski dan d bo na olimpijskem štadionu sobota, saj bo takrat v krog še drugič stopil metalec kladiva Kristjan Čeh, ki je, vsaj sodeč po formi in prijavljenih rezultatih, zelo resen kandidat za kolajno. Čeprav se o njej nerad pogovarja, obenem pa se zaveda mladosti in verjame v še dolgo olimpijsko prihodnost, pa so številke dovolj zgovorne. Ne le tretji najboljši rezultat v petkovih kvalifikacijah, temveč tudi drugi najboljši met leta 2021. Poleg štajerskega mladeniča je namreč letos disk prek magične meje 70 metrov vrgel le še švedski orjak in prvi favorit Daniel Stahl.

V primerjavi z zadržanim debitantom pa je bila ob našem obisku roba olimpijske vasi precej bolj zgovorna Tina Šutej, ki bo s palico skakala že na tretjih olimpijskih igrah. Tudi zaradi tega med množico tujih športnikov ne hodi z velikimi očmi, temveč je osredotočena predvsem na svoja nastopa. Kvalifikacije jo čakajo v ponedeljek, finale, za katerega se zdi, da je kar obvezen cilj, pa v četrtek. "Moj prvi cilj so kvalifikacije. Morda bo to še bolj živčna tekma kot finalna. Nato pa … Napad na državni rekord. Z njim bo mogoča tudi vključitev v boj za kolajne," pravi ena od petih slovenskih atletinj na OI.

Njen aktualni državni rekord sicer znaša 475 centimetrov, le centimeter slabši pa je njen izid leta. "Konkurenca je izjemna. Prav zaradi tega govorim o državnem rekordu. Brez njega lahko na boj za kolajne pozabim," pravi in dodaja: "Sem dobro pripravljena. To dokazujejo tudi zadnji treningi. A če tega ne pokažem na dan finala, bo to zelo slaba tolažba. Verjamem, da mi lahko uspe. Pomembno pa je, da ostanem osredotočena nase in na svoje skoke."

Foto: Guliverimage

Redko je sicer mogoče slišati slovenskega športnika, ki bi brez novinarskega polaganja besed v usta omenil kolajno. Morda zaradi tega, ker pogovor o odličju poveča tekmovalno breme? "Ne vem. O drugih težko govorim. Zase pač vem, da se že dolgo gibljem v atletskih krogih. Za menoj je veliko tekem. Moj cilj zato pač ne more biti več le nastopanje na velikih tekmovanjih. Želim več. Vedno želim več. Prevečkrat sem se domov vračala razočarana. Zato govorim o tem, da želim kolajno. Tokio je pravi trenutek," odgovarja novopečena evropska dvoranska podprvakinja.

Na zadnjih igrah je bilo treba sicer za bron ob ugodnem številu popravkov skočiti 480 centimetrov, pet manj od prvakinje Katerine Stefanidi. Štiri leta pred tem je bila v Londonu legendarna Jelena Isinbajeva tretja z rezultatom 470. Toliko je bila tudi meja za kolajno v Atenah 2004, pet več pa leta 2008 v Pekingu. Še najvišje je bila letvica predlani na svetovnem prvenstvu v Dohi, ko je bilo celo 480 cm premalo za kolajno. Že omenjena Stefanidijeva je bila namreč tretja s 485 cm.

Šutejeva, ki je sklepni del priprav za tekmo življenja opravila v japonski bazi v Nariti, je sicer nastopila že na igrah v Londonu, kjer je z rezultatom 425 cm ostala brez finala, in pred petimi leti v Riu, kjer je bila enajsta. "Olimpijske igre so vedno nekaj posebnega. Letošnje so res malce drugačne. Več je omejitev, več je različnih protokolov in razkuževanj. A to mojega ritma ne moti prav veliko. Ponavljam, tu sem zaradi tekem. Prepričana sem o svojih sposobnostih," je pogovor sklenila 32-letna atletinja, ki je bila letos na tekmah diamantne lige 5., 6. in 7., na zadnjem svetovnem prvenstvu pa 13.