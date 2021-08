Slovenci proti Nemčiji v boj za polfinale olimpijskih iger

Slovenski košarkarji se bodo v četrtfinalu olimpijskega turnirja v Tokiu v torek ob 3. uri po slovenskem času pomerili z Nemci. Jasno je tudi, da bodo Slovenci v primeru zmage v polfinalu igrali z zmagovalcem obračuna med Italijo in Francijo. Preostala četrtfinalna para sta Španija - Združene države Amerike in Avstralija - Argentina.

Nemška reprezentanca se je na olimpijske igre v Tokio uvrstila prek kvalifikacijskega turnirja v Splitu, kjer so hudo konkurenco imeli v brazilski in hrvaški izbrani vrsti. V zadnjem času igrajo kot prerojeni, saj tudi sami niso povsem verjeli, da se brez NBA-zvezdnikov Dennisa Schröderja, Maximiliana Kleberja in Daniela Theisa sploh lahko uvrstijo na olimpijski turnir, zdaj pa so prvič po letu 1992 v drugem delu in samozavestni po tem uspehu.

V skupinskem delu v Tokiu so v prvem kolu izgubili z Italijo 82:92, nato z 99:92 premagali Nigerijo ter za konec s 76:89 izgubili proti Avstraliji in osvojili tretje mesto v skupini.

Reprezentanci Slovenije in Nemčije sta odigrali štirinajst medsebojnih dvobojev, na katerih je osemkrat zmagala slovenska izbrana vrsta. Moštvi sta se nazadnje pomerili septembra leta 2009, ko je bila boljša Slovenija.

Četrtfinale: Torek, 3. avgust:

3.00, Slovenija – Nemčija

6.40, Španija – ZDA

10.20, Italija – Francija

14.00, Avstralija – Argentina Polfinale: Italija/Francija – Slovenija/Nemčija

Španija/ZDA – Avstralija/Argentina

