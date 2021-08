"Za zdaj so ambicije povezane z ZDA in njihovo olimpijsko reprezentanco. Upam, da se kvalificiramo na olimpijske igre v Tokiu in tam osvojimo medaljo. Po končanih igrah bom razmišljal dalje," je avgusta 2018 v pogovoru o svoji drugi karieri za Sportal razmišljal nekdanji slovenski odbojkar, zadnja leta pa trener Luka Slabe.

Tri leta zatem kot del trenerskega štaba ameriške ženske odbojkarske reprezentance slavi olimpijsko zlato odličje. Američanke so zadnji dan tekmovanja petih krogov v Tokiu spisale zgodovino. V četrtem poskusu so le stopile na olimpijski prestol.

Če so jih v finalu domačih olimpijskih iger leta 1984 v Los Angelesu razžalostile Kitajke, v Pekingu 2008 in Londonu 2012 pa Brazilke, so v tokratnem boju za naslov olimpijskih prvakinj z dominantno igro odpravile Brazilijo, ki ji niso dopustile niti enega osvojenega niza.

Američanke so po treh finalnih olimpijskih porazih, tokrat prišle do prvega zlata. Foto: Guliverimage

Za družino, ki ga je vedno spodbujala

"Ta je za moje tri ljubljene, ki me spremljajo po vsem svetu in že vrsto let čakajo, da se vrnem domov. Rad vas imam, Tina, Trine in Ožbej," se je 44-letnik po največjem uspehu v trenerski karieri na družbenem omrežju za podporo zahvalil družini.

Leta 2015 se je vrnil v ZDA, 2018 je prišel Kiralyjev klic

Ljubljančan se je v vlogi pomočnika selektorja ameriških odbojkaric znašel februarja 2018, ko si ga je v svoji trenerski ekipi zaželel legendarni Američan madžarskih korenin Karch Kiraly, še danes edini, ki se kot igralec lahko pohvali z olimpijskim zlatom tako v dvoranski odbojki (1984, 1988) kot odbojki na mivki (1996).

Foto: Guliverimage "Hitro po pridobitvi zelene karte se je oglasil Karch Kiraly. Kar nekaj let zapored sem poleti redno zahajal v dvorano ameriške moške in ženske reprezentance, kjer sem si ustvaril veliko poznanstev. Pomagalo je tudi to, da sem pred leti igral v ZDA. Dogovor smo sklenili hitro, saj se najini filozofiji ter pogleda na odbojko in življenje izredno prepletata in dopolnjujeta," se je nekdanji selektor slovenske reprezentance, ki je kot trener deloval v treh slovenskih klubih (Kropa, Calcit, ACH) in pri zamejski Posojilnici Dob, spomnil začetkov reprezentančnega sodelovanja z danes 60-letnim trenerskim strokovnjakom.

A to še zdaleč ni bila prva Slabetova izkušnja z odbojko čez lužo. Tam je najprej odbojkarsko znanje sprva nabiral kot igralec univerze Brigham Young University v Utahu. in leta 2001 osvojil naslov prvaka NCAA, leta 2015 pa se je na univerzo BYU vrnil kot trener. Z ameriško reprezentanco je začel sodelovati pozimi 2018. Foto: Reuters

Trdo delo žanje sadove

Tako Kiraly kot Slabe veljata za garača, ki sta si v preteklosti zaradi svoje deloholične narave – ta vključuje preživljanje tudi do 14 ur na dan, skoraj vse dni v tednu v dvorani in pisarni – , malo v šali, malo zares nakopala "grožnje" boljših polovic.

Slabe se je z Američankami pomembne lovorike veselil že junija, ko so tretjič zapored osvojile ligo narodov - tudi takrat so v finalu ugnale Brazilijo. Foto: FIVB

A trdo delo v zadnjih letih se je obrestovalo. Slabe z Američankami osvaja lovoriko za lovoriko. V elitni ligi narodov, v kateri so letos s četrtim mestom navdušili Slovenci, so v zadnjih treh izvedbah, leta 2018, 2019, 2021, pokorile vso konkurenco in se domov vrnile z zlatom. Zdaj so kapetanka Jordan Larson, ki končuje bogato kariero, in kolegice, med katerimi je bilo kar osem olimpijskih debitantk, uresničile cilj, ki so ga njihove rojakinje pred tem neuspešno zasledovale.

Slabe je z Američankami osvojil zlato v vseh treh zadnjih izvedbah lige narodov (2018, 2019, 2021), zdaj še olimpijsko zlato:

Najprej do prvega naslova svetovnih, zdaj do prvega naslova olimpijskih prvakinj

"Želel sem si, da bi ta program lahko okusil, kako je stati na vrhu zmagovalnega odra. Nimam drugih besed," je po zlatu dejal član ameriške olimpijske hiše slavnih Kiraly. Ta je po letu 2014 in premiernem naslovu svetovnih prvakinj Američanke zdaj peljal še do premiernega zlata.