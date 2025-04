Slovenski biser, ki privablja ljubitelje aktivnosti na prostem

Pomlad prinaša idealne pogoje za pohodništvo, kolesarjenje in sproščene izlete brez poletne vročine in turistične gneče. Če razmišljate, kam ob koncu tedna ali za prvomajske počitnice, imamo odgovor: v Kranjsko Goro.

Kranjska Gora je sinonim za zimske radosti, bele strmine in tisto pravo smučarsko vzdušje. A tisti, ki jo poznajo bolje, vedo, da se njen čar razkriva skozi vse leto. Ta gorska lepotica, ujeta med mogočnimi vrhovi Julijskih Alp, zelenimi dolinami in smaragdnimi jezeri, ponuja nešteto razlogov za obisk – ne glede na to, ali si želite zgolj enodnevnega oddiha v naravi ali popolnega pobega od vsakdanjega vrveža. Kranjska Gora je destinacija za vsakogar: za aktivne popotnike, družine z otroki, ljubitelje narave in vse, ki iščejo pristna doživetja v objemu Alp.

Kjer vsak obisk prinese nekaj novega

Kar dela Kranjsko Goro še posebej privlačno, sta njena dostopnost in raznolikost. Le ena ura vožnje iz Ljubljane jo naredi popolno za spontani izlet ob koncu tedna, a hkrati ponuja naravne lepote in številne aktivnosti, da se zlahka spremeni tudi v osrednjo destinacijo vaših počitnic. Ljubitelji narave bodo tu našli urejene pohodniške in kolesarske poti, slikovite slapove, soteske in doline, družine pa bodo navdušene nad številnimi doživetji za otroke – od igral in športnih parkov do pustolovščin z iskanjem zaklada.

Zeleni raj za pohodnike

Kranjska Gora je pravi raj za ljubitelje pohodništva, saj ponuja raznolike poti, ki zadovoljijo tako začetnike kot izkušene planince. S številnimi označenimi potmi lahko raziskujete slikovite doline, osvajate gorske vrhove ali pa se podate na daljše pohodniške ture.

Kranjska Gora Foto: Bogomir Košir

Za vse, ki iščete globlje doživetje narave, kulture in samega sebe, je Juliana Trail popolna izbira. Ta daljinska pohodniška pot vas vodi v zavetje Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka, kjer korak za korakom spoznavate utrip gorskega življenja. Ob poteh, ki vodijo mimo kristalnih rek, slapov, tihih gozdov in zelenih travnikov, boste doživljali naravno in kulturno dediščino tega osupljivega sveta. Brez ekstremnih vzponov, a s čudovitimi razgledi in tiho močjo.

Bolj avanturistični pohodniki lahko prehodijo tudi del poti Alpe Adria Trail, dolge kar 750 kilometrov, ki vodi iz Avstrije prek Kranjske Gore vse do Jadranskega morja.

Pogled s Srednjega Vrha Foto: Nick Ledger

Z otroki se lahko odpravite v dolino Tamar. Pot se začne v Ratečah in vodi skozi slikovito alpsko dolino, kjer vas ob poti spremljajo travniki, gozdovi in mogočni dvatisočaki, kot so Jalovec, Mojstrovka in skupina Ponc. Sprehod sklenete pri Domu v Tamarju, kjer se odpre čudovit pogled na gorske vrhove – idealno za počitek in fotografije. Na poti nikakor ne izpustite obiska Nordijskega centra Planica, doma smučarskih poletov in legendarnih športnikov. V muzeju si lahko ogledate zgodovino skokov, interaktivne razstave, se preizkusite na simulatorju skoka ter poklepetate z virtualnim Petrom Prevcem.

Zipline Kranjska Gora Foto: Turizem Kranjska Gora

Ideja za izlet ob koncu tedna Če iščete idejo za enodnevni izlet s pravo gorsko kuliso in alpskim vzdušjem, se podajte v dolino Krnica. Pot se začne pri jezeru Jasna in vodi ob potoku Pišnica vse do Koče v Krnici, ki leži v osrčju doline, obdane z mogočnimi dvatisočaki, kot so Razor, Škrlatica in Prisank. Sprehod skozi dolino je sprostitev za telo in duha. Razgibana, a ne prezahtevna pot je primerna tudi za družine in vse, ki si želijo mirnega stika z naravo, brez ekstremnega napora. V pomladnem času, ko se sneg še lesketa na vrhovih, dolina pa že zeleni, je Krnica kot iz pravljice. Več pohodniških idej najdete TUKAJ >>

Krnica je približno šest kilometrov dolga gorska dolina južno od Kranjske Gore. Foto: Turizem Kranjska Gora

Od družinskih kolesarskih tur do gorskih izzivov

Če spadate med tiste, ki vas navdušuje kolesarstvo, je Kranjska Gora vaš raj. Označene kolesarske poti se raztezajo med alpskimi vrhovi in zelenimi dolinami. Ne glede na to, ali ste rekreativni kolesar, kolesarite z družino ali izkušen gorski kolesar, boste tukaj našli pot zase, ki vas bo nagrajevala z osupljivo alpsko pokrajino.

Za sproščeno vožnjo in uživanje v razgledih priporočamo Daljinsko kolesarsko pot D2, znano tudi kot pot Jureta Robiča. Nekdanja železniška proga danes povezuje Jesenice, Kranjsko Goro in Rateče po skoraj povsem ravni trasi – idealni za kolesarjenje vseh generacij. Tisti, ki iščete večji izziv, se lahko odpravite do Belopeških jezer. Trasa vas vodi mimo Zelencev, Planice in skozi italijanski gozd do dveh pravljičnih ledeniških jezer, ki navdušita z barvo in kuliso.

Kolesarska pot do slikovitih pogledov na okoliške vršace in zelenomodrih Belopeških jezerc. Foto: Jošt Gantar

Tiste, ki prisegate na bolj razgibane terene, pa bodo navdušile Karavanške kolesarske pentlje. Vzponi in spusti vas popeljejo med gozdove in travnike Karavank, najbolj spektakularen pa je vzpon na Tromejo, kjer se ob čudovitem razgledu stikajo meje treh držav, Slovenije, Italije in Avstrije.

Foto: Turizem Kranjska Gora

Najlepši kotički neokrnjene narave

Kranjska Gora navdušuje predvsem z naravnimi lepotami, ki očarajo v vsakem letnem času. Tik pred vzponom na Vršič leži jezero Jasna, okoli katerega se lahko sprehodite po urejenih poteh ali si privoščite muharjenje. V bližini jezera je krožna Kneippova pot, kjer se lahko sprehodite po hladno-vroči kopeli. Takšna hoja poživlja telo, blaži stres, krepi imunski sistem in spodbuja dobro počutje.

Foto: Turizem Kranjska Gora

V okolici Kranjske Gore je tudi več slapov, ki s svojo močjo očarajo zlasti v pomladnem času. Martuljška slapova sta dva bisera Triglavskega narodnega parka, med katerima je priljubljen in lahko dostopen spodnji, ki pade čez 50 metrov visoko steno v 400 metrov dolgo in ozko, v apnenec izoblikovano sotesko – Martuljkovo sotesko. Do njega vodi urejena in nezahtevna pot skozi gozd, ki je primerna tudi za družine. Celoten izlet je nadvse slikovit, na poti pa si lahko privoščite tudi postanek v brunarici Pri Ingotu, kjer vas pričakata domača hrana in ogled stare oglarske kope.

Martuljške slapove najdete v osrčju Martuljške skupine nad dolino Gozda Martuljka. Foto: Turizem Kranjska Gora

Med naravnimi znamenitostmi Kranjske Gore ima naravni rezervat Zelenci posebno mesto, ne le zaradi svoje očarljive lepote, temveč tudi zaradi izjemne naravne vrednosti. Le nekaj minut iz Kranjske Gore, tik za vasjo Podkoren, vas pričaka pravljično zeleno jezerce, obdano z močvirjem, leseno brvjo in tišino naravnega rezervata. S svojo značilno modrozeleno barvo ustvarjajo podobo, ki deluje skoraj nadrealistično. Voda tukaj nikoli ne zamrzne, tudi pozimi ohranja stalno temperaturo okoli šest stopinj Celzija. To omogoča življenje številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Med drugim tukaj uspeva tudi mesojeda rosika, opaziti pa je mogoče različne ptice, dvoživke in ptiče gnezdilce.

Po posebni leseni brvi se lahko brez škode za naravo sprehodite do jezera in po močvirnati okolici. Foto: Turizem Kranjska Gora

Ideja za izlet ob koncu tedna Med najbolj prepoznavnimi naravnimi znamenitostmi Zgornjesavske doline pa je zagotovo slap Peričnik, ki z višino 52 metrov spada med najvišje in najbolj ikonične slovenske slapove. Do njega greste lahko peš ali pa s kolesom po prijetni poti iz Mojstrane. Njegova posebnost je, da se lahko sprehodite za njegovo mogočno padajočo vodno zaveso. Več idej za ogled naravnih znamenitosti najdete TUKAJ >>

Slap Peričnik je s svojimi 52 metri eden izmed najvišjih slovenskih slapov. Foto: Turizem Kranjska Gora

Plezanje po feratah

Če želite doživeti gore na bolj intenziven, aktiven in pustolovski način, so ferate v Kranjski Gori prava izbira. Tu boste našli več zavarovanih plezalnih poti, primernih tako za začetnike kot tudi za izkušene gornike, ki iščejo izzive v navpičnih stenah, in sicer ferato Dobršnik, ferato Mojstrana, ferato Hvadnik in ferato Jerm’n.

Ferata Hvadnik je plezalna pot skozi divjo sotesko v Gozdu Martuljku, ki je posebna zaradi svoje lege v soteski in ker ponuja možnost, da si lahko na varen način ogledamo vse geološke posebnosti potoka Hvadnik. Foto: Turizem Kranjska Gora

Ferata, ki vas ne bo pustila ravnodušnih. Foto: Turizem Kranjska Gora

Ferate v okolici Kranjske Gore so opremljene z jeklenicami, klini in stopi, za varen vzpon pa je obvezna uporaba čelade, plezalnega pasu in samovarovalnega kompleta. Ferate se odprejo že aprila.

Počitnice za vso družino

Če iščete idejo za prvomajske počitnice z otroki, je Kranjska Gora odlična izbira. Poleg narave ponuja tudi obilico družinske zabave za otroke, raziskovanja in iger. Na voljo so različna otroška igrišča, med katerimi izstopa Športni park Pišnica, telovadnica na prostem za vse generacije in otroški kotiček za najmlajše. Odprt je vse dni v letu, 24 ur na dan.

Nenavaden športni park, skrit pod slikovitim kozolcem Foto: Turizem Kranjska Gora

Za dodatno športno sprostitev priporočamo obisk disk golf igrišča v Planici, kjer se med metanjem frizbija v kovinske koše smeh in veselje kar ne končata. Igra je primerna za vse starosti in spodbuja sodelovanje, gibanje ter zdravo tekmovalnost.

Prava športna sprostitev v naravi Foto: Turizem Kranjska Gora

Foto: Turizem Kranjska Gora Ena najbolj zabavnih in hkrati poučnih družinskih dogodivščin pa je zagotovo Zaklad čudne sorte, interaktivna pustolovščina s skrivnostnim nahrbtnikom Trip in the Bag, ki vas popelje po pravljični zgodbi Kranjske Gore. Otroci in starši skupaj iščejo namige, srečujejo domišljijske like in spoznavajo bisere Kranjske Gore, kot sta naravni rezervat Zelenci in jezero Jasna.





Pomlad v Kranjski Gori zaznamujejo številni dogodki

Kranjska Gora je v pomladnih mesecih tudi prizorišče živahnih družinskih dogodkov. Že aprila se lahko pridružite Velikonočnemu lovu na zaklad, kjer bodo najmlajši skozi namige in igre iskali skrita jajčka, se zabavali v družbi maskot Kinderina in velikonočnega zajčka ter uživali v ritmih interaktivne predstave, ki jo obljubljata Murat & Jose.

Za prvomajske počitnice pa vas čaka pravi skok v pomlad. Med 2. in 4. majem 2025 bo namreč Kranjska Gora zaživela v družinskem duhu z dogodki na prireditveni ploščadi pred hotelom Kompas. Najmlajši se bodo lahko preizkusili na pump tracku, v riglet snowboard parku, skakali na trampolinih, igrali mini golf ali poleteli z mini smučarskih skakalnic v Mini Planici.

Posebno družinsko vzdušje bo tudi konec junija, med 25. in 29., ko Kranjska Gora gosti priljubljene Kekčeve dneve. Na Trgu pred cerkvijo in v Ljudskem domu bodo otroke razveseljevale otroške predstave, ustvarjalne delavnice in projekcije Kekčevih filmov. Letošnji dogodek prinaša dve novosti, in sicer Kekčev izziv, v okviru katerega bodo otroci z raziskovanjem destinacije zbirali žige na posebnem kartončku, nato pa z njim sodelovali v žrebanju za nagrade ter Veliki Kekčev piknik, ki bo v nedeljo, 29. junija, na prireditveni ploščadi pred hotelom Kompas. Na pikniku vas čakata nastop Čukov in žrebanje nagrad Kekčevega izziva.

Vstop na dogodke je prost!