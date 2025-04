Hiša z razgledom: Dragić izbral Marles okna #nagradnaigra

Zoran Dragić je za svoj novi dom izbral Marles OKNA, ki predstavljajo popolno ravnovesje med trajnostjo, estetiko in kakovostjo.

Ko se mojstrstvo prepleta z vrhunskim športom, nastane zgodba, ki navdihuje. Zoran Dragić, košarkarska legenda, je za svoj novi dom izbral Marles OKNA – lesena okna, ki predstavljajo popolno ravnovesje med trajnostjo, estetiko in kakovostjo.

Njegova izbira ni bila naključna. Dragićeva zavezanost trajnosti presega osebne odločitve – Marles OKNA je vključil tudi v večji stanovanjski projekt Bežigrajska petka, kjer nastopa kot soinvestitor. S tem ne odpira le oken, temveč tudi vrata v bolj zeleno prihodnost.

Toplina doma z razgledom v naravo

Marles OKNA niso le okna – so okvir narave v vašem domu. Skoznje v prostor vstopa svetloba, v ambient pa mir, ki ga ponuja pogled na okolico. Les, iz katerega so narejena, prihaja iz trajnostno upravljanih gozdov, vsaka podrobnost pa izraža predanost kakovosti in naravi.

Foto: MARLES PSP

V hiši Zorana Dragića se funkcionalnost sreča z dizajnom – naravni materiali, čiste linije in brezčasen videz ustvarjajo prijeten, topel dom. Prav takšno filozofijo odraža tudi njegov investicijski projekt: sodobno bivanje, ki spoštuje okolje.

Izjemno estetiko in tehnično dovršenost v njegovem domu dopolnjuje linija LES-ALU Supreme 92 Selection – serija oken, oblikovana za najzahtevnejše. Izdelana so iz skrbno izbranega, z vidnih strani dolžinsko nespojenega lepljenega lesa najvišje kakovosti.

Površina je zaščitena s postopkom trikratnega nanosa v najsodobnejši robotski lakirnici, na voljo pa so različne površinske obdelave. Uporaba vrhunskih materialov zagotavlja izjemno trajnost, stabilnost in osupljiv vizualni učinek, ki vsak dom povzdigne na novo raven elegance.

Foto: MARLES PSP

Skupaj gradimo prihodnost

Zoran Dragić in Marles OKNA verjamejo v bivanje, ki združuje lepoto, udobje in družbeno odgovornost. Pridružite se jim na tej poti. Naj bodo okna vašega doma odsev narave in vaše vizije sveta, v katerem želite živeti.

Poglejte si njihovo ponudbo oken.